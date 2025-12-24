Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продюсер рассказал о состоянии Долиной на фоне скандала с квартирой - 24.12.2025
Продюсер рассказал о состоянии Долиной на фоне скандала с квартирой
Продюсер рассказал о состоянии Долиной на фоне скандала с квартирой - 24.12.2025, ПРАЙМ
Продюсер рассказал о состоянии Долиной на фоне скандала с квартирой
Народная артистка России Лариса Долина тяжело переживает скандал, связанный с квартирой, рассказал продюсер Сергей Дворцов, его слова приводит АиФ. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T16:59+0300
2025-12-24T16:59+0300
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Народная артистка России Лариса Долина тяжело переживает скандал, связанный с квартирой, рассказал продюсер Сергей Дворцов, его слова приводит АиФ."Лариса Александровна безумно переживает", — заявил продюсер.По данным Дворцова, певица собирается обжаловать вердикт.Афера с квартиройЛетом прошлого года Долина оказалась в центре внимания общества, когда рассказала, что стала жертвой мошенничества. Её заставили продать квартиру в центре Москвы. Злоумышленники в течение четырёх месяцев убеждали артистку и, под предлогом обеспечения безопасности её средств, уговорили перевести деньги на "безопасные" счета, а выручку от продажи недвижимости вручить курьеру. Общий ущерб составил минимум 317 миллионов рублей. Преступники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к лишению свободы на срок от четырёх до семи лет с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого. Тем временем певица оспорила сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил её право на собственность. В результате Лурье, которая приобрела квартиру, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд поддержали это решение. После чего покупательница обратилась в высшую судебную инстанцию. На прошлой неделе Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и закрепил право собственности на квартиру за Лурье. Долину, всё это время жившую там, обязали освободить жильё. В случае её отказа покинуть квартиру добровольно, будут предприняты меры принудительного выселения.
16:59 24.12.2025
 
Продюсер рассказал о состоянии Долиной на фоне скандала с квартирой

Продюсер Дворцов: Долина переживает из-за решения Верховного суда

МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Народная артистка России Лариса Долина тяжело переживает скандал, связанный с квартирой, рассказал продюсер Сергей Дворцов, его слова приводит АиФ.
"Лариса Александровна безумно переживает", — заявил продюсер.
По данным Дворцова, певица собирается обжаловать вердикт.
Афера с квартирой

Летом прошлого года Долина оказалась в центре внимания общества, когда рассказала, что стала жертвой мошенничества. Её заставили продать квартиру в центре Москвы. Злоумышленники в течение четырёх месяцев убеждали артистку и, под предлогом обеспечения безопасности её средств, уговорили перевести деньги на "безопасные" счета, а выручку от продажи недвижимости вручить курьеру. Общий ущерб составил минимум 317 миллионов рублей.
Преступники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к лишению свободы на срок от четырёх до семи лет с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.
Тем временем певица оспорила сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил её право на собственность. В результате Лурье, которая приобрела квартиру, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд поддержали это решение. После чего покупательница обратилась в высшую судебную инстанцию.
На прошлой неделе Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и закрепил право собственности на квартиру за Лурье. Долину, всё это время жившую там, обязали освободить жильё. В случае её отказа покинуть квартиру добровольно, будут предприняты меры принудительного выселения.
