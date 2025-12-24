https://1prime.ru/20251224/dolina-865880072.html

Продюсер рассказал о состоянии Долиной на фоне скандала с квартирой

Продюсер рассказал о состоянии Долиной на фоне скандала с квартирой - 24.12.2025, ПРАЙМ

Продюсер рассказал о состоянии Долиной на фоне скандала с квартирой

Народная артистка России Лариса Долина тяжело переживает скандал, связанный с квартирой, рассказал продюсер Сергей Дворцов, его слова приводит АиФ. | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T16:59+0300

2025-12-24T16:59+0300

2025-12-24T16:59+0300

москва

мосгорсуд

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865663364_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_106d7a7780d513731b9a5f0110fbaf93.jpg

МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Народная артистка России Лариса Долина тяжело переживает скандал, связанный с квартирой, рассказал продюсер Сергей Дворцов, его слова приводит АиФ."Лариса Александровна безумно переживает", — заявил продюсер.По данным Дворцова, певица собирается обжаловать вердикт.Афера с квартиройЛетом прошлого года Долина оказалась в центре внимания общества, когда рассказала, что стала жертвой мошенничества. Её заставили продать квартиру в центре Москвы. Злоумышленники в течение четырёх месяцев убеждали артистку и, под предлогом обеспечения безопасности её средств, уговорили перевести деньги на "безопасные" счета, а выручку от продажи недвижимости вручить курьеру. Общий ущерб составил минимум 317 миллионов рублей. Преступники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к лишению свободы на срок от четырёх до семи лет с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого. Тем временем певица оспорила сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил её право на собственность. В результате Лурье, которая приобрела квартиру, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд поддержали это решение. После чего покупательница обратилась в высшую судебную инстанцию. На прошлой неделе Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и закрепил право собственности на квартиру за Лурье. Долину, всё это время жившую там, обязали освободить жильё. В случае её отказа покинуть квартиру добровольно, будут предприняты меры принудительного выселения.

https://1prime.ru/20251223/dolina-865836061.html

https://1prime.ru/20251219/dolina--865701227.html

https://1prime.ru/20251220/spor-865753226.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, мосгорсуд, верховный суд