Правительство установило квоту на вывоз зерна из России за пределы ЕАЭС - 24.12.2025
https://1prime.ru/20251224/eaes-865862606.html
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России за пределы ЕАЭС
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России за пределы ЕАЭС - 24.12.2025, ПРАЙМ
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России за пределы ЕАЭС
Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T09:07+0300
2025-12-24T09:07+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня, сообщила пресс-служба кабмина. "Объем тарифной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в совокупном объеме составит 20 миллионов тонн. Объем квоты на вывоз ржи – 0 тонн. Постановление об этом подписано. Квоты будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2026 года", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что решение принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке. При этом тарифные квоты не распространяются на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Механизм квотирования экспорта зерновых был запущен правительством в 2021 году. В рамках квоты экспорт зерна облагается по плавающей ставке, зависящей от ценовой конъюнктуры.
сельское хозяйство, россия, рф
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ
09:07 24.12.2025
 
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России за пределы ЕАЭС

Правительство установило квоту на вывоз зерна за пределы ЕАЭС в 2026 году

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Уборка пшеницы на полях
Уборка пшеницы на полях
Уборка пшеницы на полях. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня, сообщила пресс-служба кабмина.
"Объем тарифной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в совокупном объеме составит 20 миллионов тонн. Объем квоты на вывоз ржи – 0 тонн. Постановление об этом подписано. Квоты будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что решение принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке.
При этом тарифные квоты не распространяются на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.
Механизм квотирования экспорта зерновых был запущен правительством в 2021 году. В рамках квоты экспорт зерна облагается по плавающей ставке, зависящей от ценовой конъюнктуры.
Уборка урожая зерновых
Минсельхоз озвучил прогноз по урожаю зерна
18 декабря, 16:28
18 декабря, 16:28
 
Экономика Сельское хозяйство РОССИЯ РФ
 
 
