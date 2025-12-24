https://1prime.ru/20251224/eaes-865862606.html

Правительство установило квоту на вывоз зерна из России за пределы ЕАЭС

2025-12-24T09:07+0300

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня, сообщила пресс-служба кабмина. "Объем тарифной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в совокупном объеме составит 20 миллионов тонн. Объем квоты на вывоз ржи – 0 тонн. Постановление об этом подписано. Квоты будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2026 года", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что решение принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке. При этом тарифные квоты не распространяются на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Механизм квотирования экспорта зерновых был запущен правительством в 2021 году. В рамках квоты экспорт зерна облагается по плавающей ставке, зависящей от ценовой конъюнктуры.

