https://1prime.ru/20251224/eaes-865862606.html
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России за пределы ЕАЭС
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России за пределы ЕАЭС - 24.12.2025, ПРАЙМ
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России за пределы ЕАЭС
Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T09:07+0300
2025-12-24T09:07+0300
2025-12-24T09:07+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82640/23/826402311_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_96588fabdca50b9936c50f25102f6c6c.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня, сообщила пресс-служба кабмина. "Объем тарифной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в совокупном объеме составит 20 миллионов тонн. Объем квоты на вывоз ржи – 0 тонн. Постановление об этом подписано. Квоты будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2026 года", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что решение принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке. При этом тарифные квоты не распространяются на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Механизм квотирования экспорта зерновых был запущен правительством в 2021 году. В рамках квоты экспорт зерна облагается по плавающей ставке, зависящей от ценовой конъюнктуры.
https://1prime.ru/20251218/mishustin-865680175.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82640/23/826402311_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_594230198b68da8022a82214e5de3678.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, рф
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ
Правительство установило квоту на вывоз зерна из России за пределы ЕАЭС
Правительство установило квоту на вывоз зерна за пределы ЕАЭС в 2026 году
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ.
Правительство РФ установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в размере 20 миллионов тонн в первой половине 2026 года, она будет действовать с 15 февраля по 30 июня, сообщила
пресс-служба кабмина.
"Объем тарифной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в совокупном объеме составит 20 миллионов тонн. Объем квоты на вывоз ржи – 0 тонн. Постановление об этом подписано. Квоты будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что решение принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке.
При этом тарифные квоты не распространяются на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.
Механизм квотирования экспорта зерновых был запущен правительством в 2021 году. В рамках квоты экспорт зерна облагается по плавающей ставке, зависящей от ценовой конъюнктуры.
Минсельхоз озвучил прогноз по урожаю зерна