Правительство доработает возможности противодействия теневой экономике
2025-12-24T17:18+0300
2025-12-24T17:18+0300
экономика
россия
рф
денис мантуров
антон алиханов
александр козлов
минпромторг
минприроды
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556474_166:0:2798:1481_1920x0_80_0_0_9a381e3cb5ee8df71cbd52d56a56f23a.jpg
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил дополнительно проанализировать возможности противодействия теневому сектору экономики и предоставить предложения в 2026 году, говорится в сообщении правительства РФ в мессенджере MAX. "Мантуров поручил дополнительно проанализировать возможности для противодействия теневому сектору и предоставить соответствующие предложения в 2026 году", - говорится в сообщении. Мантуров провел заключительное в 2025 году заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В мероприятии приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минприроды РФ Александр Козлов, представители МВД России, ФНС, ФТС, ФАС, руководство Роспотребнадзора, Росалкогольтабакконтроля, Россельхознадзора, Роспатента, Росздравнадзора, Росстандарта и других ведомств и организаций. В рамках заседания обсуждались также меры противодействия незаконному обороту детских товаров. "В этом сегменте российский рынок показывает устойчивую динамику роста, и с 2019 года увеличился более чем на триллион рублей. Основной объем приходится на продукцию лёгкой и косметической промышленности, полиграфию, товары для ухода за детьми, игры и игрушки. Особо подчеркну, что на растущем рынке также увеличилась доля отечественной продукции, которая составляет около 35%", – отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.
рф
россия, рф, денис мантуров, антон алиханов, александр козлов, минпромторг, минприроды, мвд
Экономика, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Александр Козлов, Минпромторг, Минприроды, МВД
17:18 24.12.2025
 
Правительство доработает возможности противодействия теневой экономике

Мантуров поручил доработать меры противодействия теневому сектору экономики

© РИА Новости . Алексей Филиппов
Дом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил дополнительно проанализировать возможности противодействия теневому сектору экономики и предоставить предложения в 2026 году, говорится в сообщении правительства РФ в мессенджере MAX.
"Мантуров поручил дополнительно проанализировать возможности для противодействия теневому сектору и предоставить соответствующие предложения в 2026 году", - говорится в сообщении.
Мантуров провел заключительное в 2025 году заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В мероприятии приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минприроды РФ Александр Козлов, представители МВД России, ФНС, ФТС, ФАС, руководство Роспотребнадзора, Росалкогольтабакконтроля, Россельхознадзора, Роспатента, Росздравнадзора, Росстандарта и других ведомств и организаций.
В рамках заседания обсуждались также меры противодействия незаконному обороту детских товаров.
"В этом сегменте российский рынок показывает устойчивую динамику роста, и с 2019 года увеличился более чем на триллион рублей. Основной объем приходится на продукцию лёгкой и косметической промышленности, полиграфию, товары для ухода за детьми, игры и игрушки. Особо подчеркну, что на растущем рынке также увеличилась доля отечественной продукции, которая составляет около 35%", – отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Силуанов оценил размер теневого сектора российской экономики
21 ноября, 11:45
 
Заголовок открываемого материала