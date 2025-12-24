https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865882932.html

"Алроса" планирует наращивать геологоразведку золота

"Алроса" планирует наращивать геологоразведку золота - 24.12.2025, ПРАЙМ

"Алроса" планирует наращивать геологоразведку золота

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. "Алроса" планирует наращивать геологоразведку золота в Якутии, Забайкалье, Иркутской области, на Таймыре, сообщил гендиректор компании Павел Маринычев.

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. "Алроса" планирует наращивать геологоразведку золота в Якутии, Забайкалье, Иркутской области, на Таймыре, сообщил гендиректор компании Павел Маринычев. "У нас, безусловно, продолжается реализация наших проектов по геологоразведке в золото, собственной геологоразведке. Это Анабарский щит (в Якутии - ред.)... Дальше это, безусловно, геологоразведка на Таймыре, на мысе Челюскин, куда мы в свое время приехали и решили найти там золото, и нашли его. Это проекты в Иркутской области, в Забайкальском крае. Поэтому, конечно, мы продолжим и собственную геологоразведку, будем ее только наращивать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

