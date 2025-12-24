https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865883221.html
"Алроса" ожидает получения прибыли по итогам 2025 года
2025-12-24T18:27+0300
бизнес
промышленность
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/82832/29/828322921_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_9a972186a70b15a344b28897f6b18318.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. "Алроса" ожидает получения прибыли по итогам 2025 года, сообщил гендиректор компании Павел Маринычев. "2024 год был годом, когда "Алроса" была единственной из публичных компаний отрасли, завершившей год с прибылью. По ощущениям, и 2025 год будет таким же", - сообщил гендиректор компании в интервью телеканалу "Россия 24". Чистая прибыль "Алросы" по МСФО за 2024 год сократилась примерно на 77% по сравнению с 2023 годом - до 19,246 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20251224/tsb-865871247.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82832/29/828322921_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_c904b3c67e238c6204b9cc97f4343a2d.jpg
