"Алроса" ожидает получения прибыли по итогам 2025 года
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. "Алроса" ожидает получения прибыли по итогам 2025 года, сообщил гендиректор компании Павел Маринычев. "2024 год был годом, когда "Алроса" была единственной из публичных компаний отрасли, завершившей год с прибылью. По ощущениям, и 2025 год будет таким же", - сообщил гендиректор компании в интервью телеканалу "Россия 24". Чистая прибыль "Алросы" по МСФО за 2024 год сократилась примерно на 77% по сравнению с 2023 годом - до 19,246 миллиарда рублей.
18:27 24.12.2025
 
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. "Алроса" ожидает получения прибыли по итогам 2025 года, сообщил гендиректор компании Павел Маринычев.
"2024 год был годом, когда "Алроса" была единственной из публичных компаний отрасли, завершившей год с прибылью. По ощущениям, и 2025 год будет таким же", - сообщил гендиректор компании в интервью телеканалу "Россия 24".
Чистая прибыль "Алросы" по МСФО за 2024 год сократилась примерно на 77% по сравнению с 2023 годом - до 19,246 миллиарда рублей.
