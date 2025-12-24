https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865884463.html
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды упал на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,2%, до 2 720,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,38%, до 1 125,87 пункта, долларовый РТС - на 0,01%, до 1 092,43 пункта.
