Инфляция в России за неделю составила 0,2 процента

24.12.2025

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России за неделю с 16 по 22 декабря составила 0,2% против 0,05% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,58%, сообщил в среду Росстат. "За период с 16 по 22 декабря 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала месяца – 100,31%, с начала года – 105,58%", - говорится в публикации. На плодоовощную продукцию за отчетный период цены выросли на 2,3% после роста на 0,7% неделей ранее. В том числе огурцы подорожали на 9,3%, картофель - на 1,7%, помидоры - на 1,6%, лук - на 1,5%, морковь - на 1,1%, капуста - на 1%, яблоки - на 0,9%. Снизились цены на бананы - на 0,4%, на свеклу - на 0,1%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 16 по 22 декабря выросли цены на макаронные изделия - на 0,5%; мороженую рыбу, маргарин и вермишель - на 0,4%; говядину, мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, яйца, пшеничный и ржаной хлеб, печенье - на 0,3%. Пастеризованное молоко, сыры, сухие молочные смеси, фруктово-ягодные консервы для детского питания и мука подорожали на 0,2%; баранина, курятина, сосиски, сардельки - на 0,1%. Подешевела гречка - на 0,5%, сахар - на 0,4%, овощные консервы для детского питания - на 0,3%, рис - на 0,2%; свинина, вареные колбасы, ультрапастеризованное молоко, сливочное масло, пшено, соль и чай - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 16 по 22 декабря выросли цены на туалетное мыло и стиральные порошки - на 0,5%, гигиенические прокладки - на 0,4%, туалетную бумагу и детские подгузники - на 0,3%, пеленки для новорожденных и зубные щетки - на 0,2%, сухие корма для домашних животных и спички - на 0,1%. Смартфоны подорожали на 1,1%, телевизоры - на 0,1%. Электропылесосы подешевели на 0,3%. Цена иностранных легковых автомобилей практически не изменились, отечественных – выросла на 1,5%. Дизельное топливо за неделю стало дороже на 0,1%, а автомобильный бензин, напротив, подешевел - на 0,1%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Так, корвалол и ренгалин подорожали на 0,7%, активированный уголь, левомеколь и трекрезан - на 0,4%, лизобакт - на 0,3%, анальгин и пенталгин - на 0,2%, нимесулид – на 0,1%.

