В России снизилось производство легковых автомобилей

2025-12-24T19:08+0300

2025-12-24T19:08+0300

2025-12-24T19:08+0300

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-ноябре 2025 года снизилось на 12,6% в годовом выражении и составило 591 тысячу единиц, в том числе в ноябре сократилось на 34,1% к ноябрю прошлого года - до 54,1 тысячи машин, следует из данных Росстата. Производство грузовых автомобилей за 11 месяцев текущего года снизилось на 32,8% к аналогичному периоду прошлого года - до 119 тысяч, в том числе в ноябре - на 43%, до 9,9 тысячи штук. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе-ноябре снизился на 29,4% - до 13,1 тысячи, а в ноябре - на 16,8% к ноябрю прошлого года, до 1 тысячи штук. Производство автобусов массой более 5 тонн за 11 месяцев сократилось на 34,8% в годовом выражении – до 8,8 тысячи, в том числе в ноябре уменьшилось на 27,7% - до 900 штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания за 11 месяцев 2025 года сократился на 16,3% - до 174 тысяч единиц, а в ноябре - на 48,2%, до 10,3 тысячи.

