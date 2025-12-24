https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865886627.html

Выработка электроэнергии в России в ноябре увеличилась

россия

росстат

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в ноябре увеличилась на 2,4% по сравнению с октябрем и снизилась на 2,5% по отношению к ноябрю 2024 года - до 105 миллиардов кВт.ч; в январе-ноябре снизилась на 1,5% в годовом выражении - до 1,079 триллиона кВт.ч, следует из материалов Росстата. Тепловые электростанции в январе-ноябре снизили выработку электроэнергии на 1,5% в годовом выражении – до 688 миллиардов кВт.ч. В ноябре выработка ТЭС снизилась на 4,5% в годовом выражении и увеличилась на 7,7% в месячном – до 68,4 миллиарда кВт.ч. Гидроэлектростанции за 11 месяцев произвели 185 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 5,8% меньше, чем год назад. В ноябре выработка ГЭС составила 16,7 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 5,1% в годовом выражении и снизившись на 7% в месячном. Генерация электричества на АЭС в январе-ноябре увеличилась на 2,5% - до 199 миллиардов кВт.ч. При этом в ноябре она снизилась на 1,3% в годовом выражении и на 5,3% в месячном - до 19 миллиардов кВт.ч.

