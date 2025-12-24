Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выработка электроэнергии в России в ноябре увеличилась - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865886627.html
Выработка электроэнергии в России в ноябре увеличилась
Выработка электроэнергии в России в ноябре увеличилась - 24.12.2025, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии в России в ноябре увеличилась
Выработка электроэнергии в России в ноябре увеличилась на 2,4% по сравнению с октябрем и снизилась на 2,5% по отношению к ноябрю 2024 года - до 105 миллиардов... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T19:26+0300
2025-12-24T19:26+0300
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в ноябре увеличилась на 2,4% по сравнению с октябрем и снизилась на 2,5% по отношению к ноябрю 2024 года - до 105 миллиардов кВт.ч; в январе-ноябре снизилась на 1,5% в годовом выражении - до 1,079 триллиона кВт.ч, следует из материалов Росстата. Тепловые электростанции в январе-ноябре снизили выработку электроэнергии на 1,5% в годовом выражении – до 688 миллиардов кВт.ч. В ноябре выработка ТЭС снизилась на 4,5% в годовом выражении и увеличилась на 7,7% в месячном – до 68,4 миллиарда кВт.ч. Гидроэлектростанции за 11 месяцев произвели 185 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 5,8% меньше, чем год назад. В ноябре выработка ГЭС составила 16,7 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 5,1% в годовом выражении и снизившись на 7% в месячном. Генерация электричества на АЭС в январе-ноябре увеличилась на 2,5% - до 199 миллиардов кВт.ч. При этом в ноябре она снизилась на 1,3% в годовом выражении и на 5,3% в месячном - до 19 миллиардов кВт.ч.
https://1prime.ru/20251224/rosstat-865886495.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_104:0:1395:968_1920x0_80_0_0_d6f45c9d475abb360b5cc1064b055665.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат
РОССИЯ, Росстат
19:26 24.12.2025
 
Выработка электроэнергии в России в ноябре увеличилась

Выработка электроэнергии в России в ноябре увеличилась на 2,4%

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в ноябре увеличилась на 2,4% по сравнению с октябрем и снизилась на 2,5% по отношению к ноябрю 2024 года - до 105 миллиардов кВт.ч; в январе-ноябре снизилась на 1,5% в годовом выражении - до 1,079 триллиона кВт.ч, следует из материалов Росстата.
Тепловые электростанции в январе-ноябре снизили выработку электроэнергии на 1,5% в годовом выражении – до 688 миллиардов кВт.ч. В ноябре выработка ТЭС снизилась на 4,5% в годовом выражении и увеличилась на 7,7% в месячном – до 68,4 миллиарда кВт.ч.
Гидроэлектростанции за 11 месяцев произвели 185 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 5,8% меньше, чем год назад. В ноябре выработка ГЭС составила 16,7 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 5,1% в годовом выражении и снизившись на 7% в месячном.
Генерация электричества на АЭС в январе-ноябре увеличилась на 2,5% - до 199 миллиардов кВт.ч. При этом в ноябре она снизилась на 1,3% в годовом выражении и на 5,3% в месячном - до 19 миллиардов кВт.ч.
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Россия по итогам января-ноября увеличила производство золота
19:23
 
РОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала