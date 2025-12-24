Минфин в 2025 году разместил ОФЗ на 8,05 триллиона рублей по номиналу

https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865887378.html

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Минфин России в 2025 году разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на аукционах и в ходе дополнительных размещений совокупно на 8,05 триллиона рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На последних в году аукционах Минфин предложил инвесторам два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом - серии 26252 с погашением в октябре 2033 года и серии 26250 с погашением в июне 2037 года - в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Минфин разместил на аукционе ОФЗ 26252 на 64,577 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 86,367 миллиарда, ОФЗ 26250 - на 20,703 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 31,536 миллиарда. В ходе дополнительного размещения после аукциона Минфин разместил ОФЗ 26252 на 4,59 миллиарда рублей, ОФЗ 26250 - на 259,4 миллиона рублей. "На заседании в пятницу Банк России принял сдерживающее решение, снизив ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16% годовых вопреки ожиданиям рынка относительно более мягких мер. Регулятор также отметил преобладание инфляционных рисков на среднесрочном горизонте на фоне сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий, эффектов от повышения НДС и ухудшения условий внешней торговли. Это решение спровоцировало коррекцию как на долговом, так и на фондовом рынках, что привело к снижению активности на аукционах", - говорит аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских. На вторичном рынке ОФЗ в середине прошлой недели цены гособлигаций продолжили повышаться на фоне очередных позитивных для рынка данных по инфляции, однако ожидаемое решение по снижению ключевой ставки привело к снижению цен ОФЗ. С начала текущей календарной недели рынок госбумаг демонстрирует боковой тренд, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. По итогам 12 прошедших в октябре-декабре аукционных дней Минфин РФ разместил гособлигации на 3,6 триллиона рублей, обеспечив на 95% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который составляет 3,8 триллиона рублей. Планируемые государственные внутренние заимствования РФ на 2025 год были повышены поправками к бюджету на 2,2 триллиона рублей - до 6,981 триллиона. Размещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, в 2025 году в соответствии с поправками планировалось в объеме 6,981 триллиона рублей по сравнению с 4,781 триллиона, предусмотренных ранее в законе о бюджете. Погашение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, в 2025 году осталось на уровне 1,416 триллиона рублей. Таким образом, чистый объем привлечения ожидался в размере 5,565 триллиона рублей.

