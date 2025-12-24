Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин в 2025 году разместил ОФЗ на 8,05 триллиона рублей по номиналу - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865887378.html
Минфин в 2025 году разместил ОФЗ на 8,05 триллиона рублей по номиналу
Минфин в 2025 году разместил ОФЗ на 8,05 триллиона рублей по номиналу - 24.12.2025, ПРАЙМ
Минфин в 2025 году разместил ОФЗ на 8,05 триллиона рублей по номиналу
Минфин России в 2025 году разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на аукционах и в ходе дополнительных размещений совокупно на 8,05 триллиона рублей по... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T19:58+0300
2025-12-24T19:58+0300
финансы
рынок
рф
минфин
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Минфин России в 2025 году разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на аукционах и в ходе дополнительных размещений совокупно на 8,05 триллиона рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На последних в году аукционах Минфин предложил инвесторам два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом - серии 26252 с погашением в октябре 2033 года и серии 26250 с погашением в июне 2037 года - в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Минфин разместил на аукционе ОФЗ 26252 на 64,577 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 86,367 миллиарда, ОФЗ 26250 - на 20,703 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 31,536 миллиарда. В ходе дополнительного размещения после аукциона Минфин разместил ОФЗ 26252 на 4,59 миллиарда рублей, ОФЗ 26250 - на 259,4 миллиона рублей. "На заседании в пятницу Банк России принял сдерживающее решение, снизив ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16% годовых вопреки ожиданиям рынка относительно более мягких мер. Регулятор также отметил преобладание инфляционных рисков на среднесрочном горизонте на фоне сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий, эффектов от повышения НДС и ухудшения условий внешней торговли. Это решение спровоцировало коррекцию как на долговом, так и на фондовом рынках, что привело к снижению активности на аукционах", - говорит аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских. На вторичном рынке ОФЗ в середине прошлой недели цены гособлигаций продолжили повышаться на фоне очередных позитивных для рынка данных по инфляции, однако ожидаемое решение по снижению ключевой ставки привело к снижению цен ОФЗ. С начала текущей календарной недели рынок госбумаг демонстрирует боковой тренд, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. По итогам 12 прошедших в октябре-декабре аукционных дней Минфин РФ разместил гособлигации на 3,6 триллиона рублей, обеспечив на 95% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который составляет 3,8 триллиона рублей. Планируемые государственные внутренние заимствования РФ на 2025 год были повышены поправками к бюджету на 2,2 триллиона рублей - до 6,981 триллиона. Размещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, в 2025 году в соответствии с поправками планировалось в объеме 6,981 триллиона рублей по сравнению с 4,781 триллиона, предусмотренных ранее в законе о бюджете. Погашение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, в 2025 году осталось на уровне 1,416 триллиона рублей. Таким образом, чистый объем привлечения ожидался в размере 5,565 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20251224/mer-865886998.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4468e6787b424d9849d3ad94c379da79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рынок, рф, минфин, банк россия
Финансы, Рынок, РФ, Минфин, банк Россия
19:58 24.12.2025
 
Минфин в 2025 году разместил ОФЗ на 8,05 триллиона рублей по номиналу

Минфин в 2025 году разместил ОФЗ на аукционах на 8,05 триллиона рублей по номиналу

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Минфин России в 2025 году разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на аукционах и в ходе дополнительных размещений совокупно на 8,05 триллиона рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства.
На последних в году аукционах Минфин предложил инвесторам два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом - серии 26252 с погашением в октябре 2033 года и серии 26250 с погашением в июне 2037 года - в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Минфин разместил на аукционе ОФЗ 26252 на 64,577 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 86,367 миллиарда, ОФЗ 26250 - на 20,703 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 31,536 миллиарда. В ходе дополнительного размещения после аукциона Минфин разместил ОФЗ 26252 на 4,59 миллиарда рублей, ОФЗ 26250 - на 259,4 миллиона рублей.
"На заседании в пятницу Банк России принял сдерживающее решение, снизив ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16% годовых вопреки ожиданиям рынка относительно более мягких мер. Регулятор также отметил преобладание инфляционных рисков на среднесрочном горизонте на фоне сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий, эффектов от повышения НДС и ухудшения условий внешней торговли. Это решение спровоцировало коррекцию как на долговом, так и на фондовом рынках, что привело к снижению активности на аукционах", - говорит аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.
На вторичном рынке ОФЗ в середине прошлой недели цены гособлигаций продолжили повышаться на фоне очередных позитивных для рынка данных по инфляции, однако ожидаемое решение по снижению ключевой ставки привело к снижению цен ОФЗ. С начала текущей календарной недели рынок госбумаг демонстрирует боковой тренд, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
По итогам 12 прошедших в октябре-декабре аукционных дней Минфин РФ разместил гособлигации на 3,6 триллиона рублей, обеспечив на 95% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который составляет 3,8 триллиона рублей.
Планируемые государственные внутренние заимствования РФ на 2025 год были повышены поправками к бюджету на 2,2 триллиона рублей - до 6,981 триллиона.
Размещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, в 2025 году в соответствии с поправками планировалось в объеме 6,981 триллиона рублей по сравнению с 4,781 триллиона, предусмотренных ранее в законе о бюджете. Погашение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, в 2025 году осталось на уровне 1,416 триллиона рублей. Таким образом, чистый объем привлечения ожидался в размере 5,565 триллиона рублей.
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Инфляция в России на 22 декабря составила 5,98 процента
19:37
 
ФинансыРынокРФМинфинбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала