Американские компании обжаловали изъятие холдинга "Главпродукт"

МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа 28 января рассмотрит кассационные жалобы американских компаний Universal Beverage Company и Universal Company 2000 Леонида Смирнова, владевших российскими структурами холдинга "Главпродукт", на решение об изъятии в доход государства активов этого ведущего российского производителя мясных, молочных, овощных и рыбных консервов. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, заявители просят отменить судебные акты арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда, удовлетворивших соответствующий иск Генпрокуратуры России. В исковом заявлении говорится, что ответчики – Смирнов, Universal Beverage Company и Universal Company 2000 – с 2022 по 2024 год незаконно, в нарушение антисанкционных указов президента РФ, перевели в американский JP Morgan Chase Bank N.A. со счетов ряда юрлиц "Главпродукта" около 1,4 миллиарда рублей. Генпрокуратура в марте потребовала изъять в доход государства ООО "Промстрой", ООО "Промсельхозинвест", ООО "Главпродукт-Патент" и ООО "ИК "Сокол", основные структуры группы. Арбитражный суд Москвы в июле удовлетворил иск. Рассмотрение дела на завершающей стадии проходило в закрытом режиме, так как суд удовлетворил ходатайство истца, заявившего, что "вся информация, которая рассматривается… носит чувствительный характер, прежде всего, для государства". Решение суда не опубликовано. По данным СМИ, оно было обращено к немедленному исполнению. Апелляционная инстанция в октябре оставила решение без изменения. Суд в марте по ходатайству истца принял обеспечительные меры, наложив арест на денежные средства и иное движимое имущество, включая акции и доли в компаниях, Смирнова и более 30 юрлиц холдинга. Истец просил принять обеспечительные меры, поскольку "контролирующим лицом и бенефициарным владельцем ГК "Главпродукт" является гражданин США Смирнов Л.М.", при этом ответчики "выводят за границу финансовые активы ГК "Главпродукт", блокируют работу временной администрации". "Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2024 года своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества.

