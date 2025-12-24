Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт турецких товаров в Сирию впервые превысил три миллиарда долларов - 24.12.2025
Экспорт турецких товаров в Сирию впервые превысил три миллиарда долларов
2025-12-24T21:40+0300
2025-12-24T21:40+0300
мировая экономика
россия
сирия
турция
дамаск
башар асад
СТАМБУЛ, 24 дек – ПРАЙМ. Объем экспорта турецких товаров в Сирию вырос на 54% за год и впервые в истории превысил 3 миллиарда долларов, сообщил замминистра торговли Турции Озгюр Агар. "Мы успешно расширили торговлю с Сирией с 8 декабря, наладив поставки не только на севере, но и на юге страны. Экспорт наших товаров превысил 3 миллиарда долларов, увеличившись на 54%. Это значительный рост по сравнению с прошлыми годами", - цитирует газета заявление Агара в Анталье. По его словам, Турция надеется на увеличение объемов товарооборота со стабилизацией политической ситуации в САР. По данным газеты Sabah, товарооборот между странами в 2010 году достиг 2,3 миллиардов долларов, в 2012 году снизившись из-за гражданской войны в САР до 0,5 миллионов долларов. До смены власти в Сирии в декабре 2024 года Турция вела торговлю только с рядом районов на севере САР вне контроля властей в Дамаске. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на переходный период.
сирия
турция
дамаск
мировая экономика, россия, сирия, турция, дамаск, башар асад
Мировая экономика, РОССИЯ, СИРИЯ, ТУРЦИЯ, Дамаск, Башар Асад
21:40 24.12.2025
 
Экспорт турецких товаров в Сирию впервые превысил три миллиарда долларов

Замминистра торговли Турции Агар: экспорт турецких товаров в Сирию вырос на 54% за год

СТАМБУЛ, 24 дек – ПРАЙМ. Объем экспорта турецких товаров в Сирию вырос на 54% за год и впервые в истории превысил 3 миллиарда долларов, сообщил замминистра торговли Турции Озгюр Агар.
"Мы успешно расширили торговлю с Сирией с 8 декабря, наладив поставки не только на севере, но и на юге страны. Экспорт наших товаров превысил 3 миллиарда долларов, увеличившись на 54%. Это значительный рост по сравнению с прошлыми годами", - цитирует газета заявление Агара в Анталье.
По его словам, Турция надеется на увеличение объемов товарооборота со стабилизацией политической ситуации в САР.
По данным газеты Sabah, товарооборот между странами в 2010 году достиг 2,3 миллиардов долларов, в 2012 году снизившись из-за гражданской войны в САР до 0,5 миллионов долларов. До смены власти в Сирии в декабре 2024 года Турция вела торговлю только с рядом районов на севере САР вне контроля властей в Дамаске.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на переходный период.
Мировая экономика РОССИЯ СИРИЯ ТУРЦИЯ Дамаск Башар Асад
 
 
