https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865890952.html
Экспорт турецких товаров в Сирию впервые превысил три миллиарда долларов
Экспорт турецких товаров в Сирию впервые превысил три миллиарда долларов - 24.12.2025, ПРАЙМ
Экспорт турецких товаров в Сирию впервые превысил три миллиарда долларов
Объем экспорта турецких товаров в Сирию вырос на 54% за год и впервые в истории превысил 3 миллиарда долларов, сообщил замминистра торговли Турции Озгюр Агар. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T21:40+0300
2025-12-24T21:40+0300
2025-12-24T21:40+0300
мировая экономика
россия
сирия
турция
дамаск
башар асад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg
СТАМБУЛ, 24 дек – ПРАЙМ. Объем экспорта турецких товаров в Сирию вырос на 54% за год и впервые в истории превысил 3 миллиарда долларов, сообщил замминистра торговли Турции Озгюр Агар. "Мы успешно расширили торговлю с Сирией с 8 декабря, наладив поставки не только на севере, но и на юге страны. Экспорт наших товаров превысил 3 миллиарда долларов, увеличившись на 54%. Это значительный рост по сравнению с прошлыми годами", - цитирует газета заявление Агара в Анталье. По его словам, Турция надеется на увеличение объемов товарооборота со стабилизацией политической ситуации в САР. По данным газеты Sabah, товарооборот между странами в 2010 году достиг 2,3 миллиардов долларов, в 2012 году снизившись из-за гражданской войны в САР до 0,5 миллионов долларов. До смены власти в Сирии в декабре 2024 года Турция вела торговлю только с рядом районов на севере САР вне контроля властей в Дамаске. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на переходный период.
https://1prime.ru/20251224/lavrov-865872431.html
сирия
турция
дамаск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_169:0:2685:1887_1920x0_80_0_0_67fd8b2da12361deb3d6fa7e86164c85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сирия, турция, дамаск, башар асад
Мировая экономика, РОССИЯ, СИРИЯ, ТУРЦИЯ, Дамаск, Башар Асад
Экспорт турецких товаров в Сирию впервые превысил три миллиарда долларов
Замминистра торговли Турции Агар: экспорт турецких товаров в Сирию вырос на 54% за год