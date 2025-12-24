https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865893732.html
На обновление рыбопромыслового флота выделили больше миллиарда рублей
На обновление рыбопромыслового флота выделили больше миллиарда рублей
2025-12-24T23:09+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило Минпромторгу из резервного фонда 1,36 миллиарда рублей на обновление судов рыбопромыслового флота под российским флагом и стимулирование строительства таких судов на верфях Дальневосточного федерального округа, говорится в распоряжении кабмина. "В целях обновления состава судов рыбопромыслового флота, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, и стимулирования строительства указанных судов на верфях Дальневосточного федерального округа выделить в 2025 году Минпромторгу России в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1 360 000 тыс. рублей", - говорится в документе. Средства будут выделены для предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях Дальневосточного федерального округа. Субсидии будут предоставлены четырех организациям: ООО "ТРК", ООО "Восход", ООО "Антей Север" и ООО "Север" в размере по 340 миллионов рублей.
