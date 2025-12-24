Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Почта России" опровергла сообщения о массовых увольнениях - 24.12.2025
https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865894472.html
"Почта России" опровергла сообщения о массовых увольнениях
"Почта России" опровергла сообщения о массовых увольнениях - 24.12.2025, ПРАЙМ
"Почта России" опровергла сообщения о массовых увольнениях
"Почта России" опровергла появившуюся в сети информацию о массовых увольнениях сотрудников, текучесть персонала за последние 11 месяцев составила 32,9%,... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T23:18+0300
2025-12-24T23:18+0300
МОСКВА, 24 дек- ПРАЙМ. "Почта России" опровергла появившуюся в сети информацию о массовых увольнениях сотрудников, текучесть персонала за последние 11 месяцев составила 32,9%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Почта России" не сталкивается с массовыми увольнениями. Это подтверждают и цифры: текучесть персонала в компании за 11 месяцев — 32,9%, один из самых низких показателей в отрасли и среди сопоставимых компаний розничной торговли", - сказали в пресс-службе. Там же отметили, что компания проводит мероприятия по повышению эффективности труда, в том числе обучение персонала, автоматизацию и цифровизацию процессов, а также соблюдает обязательства перед сотрудниками. "Система оплаты труда в компании предусматривает оклад и личный бонус за выполнение показателей. "Почта" высоко ценит инициативу и ответственность и регулярно поощряет "полевых" сотрудников за результативную работу", - добавил оператор. Ранее в среду Telegrаm-канал Mash сообщил о том, что сотрудники "Почты России" массово увольняются из-за низких зарплат и постоянно растущего списка обязанностей — по данным канала, за год из компании ушли около 40 тысяч человек.
23:18 24.12.2025
 
"Почта России" опровергла сообщения о массовых увольнениях

"Почта России" опровергла сообщения о массовых увольнениях сотрудников

© РИА Новости . Евгений Биятов
Отделение "Почты России"
Отделение Почты России - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Отделение "Почты России". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек- ПРАЙМ. "Почта России" опровергла появившуюся в сети информацию о массовых увольнениях сотрудников, текучесть персонала за последние 11 месяцев составила 32,9%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Почта России" не сталкивается с массовыми увольнениями. Это подтверждают и цифры: текучесть персонала в компании за 11 месяцев — 32,9%, один из самых низких показателей в отрасли и среди сопоставимых компаний розничной торговли", - сказали в пресс-службе.
Там же отметили, что компания проводит мероприятия по повышению эффективности труда, в том числе обучение персонала, автоматизацию и цифровизацию процессов, а также соблюдает обязательства перед сотрудниками.
"Система оплаты труда в компании предусматривает оклад и личный бонус за выполнение показателей. "Почта" высоко ценит инициативу и ответственность и регулярно поощряет "полевых" сотрудников за результативную работу", - добавил оператор.
Ранее в среду Telegrаm-канал Mash сообщил о том, что сотрудники "Почты России" массово увольняются из-за низких зарплат и постоянно растущего списка обязанностей — по данным канала, за год из компании ушли около 40 тысяч человек.
Внедрение ИИ не приведет к массовым увольнениям, считает эксперт
23 ноября, 16:13
23 ноября, 16:13
 
