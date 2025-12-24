https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865894472.html

"Почта России" опровергла сообщения о массовых увольнениях

2025-12-24T23:18+0300

бизнес

почта россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865894032_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_a932cc325ce5049a2827381253534d54.jpg

МОСКВА, 24 дек- ПРАЙМ. "Почта России" опровергла появившуюся в сети информацию о массовых увольнениях сотрудников, текучесть персонала за последние 11 месяцев составила 32,9%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Почта России" не сталкивается с массовыми увольнениями. Это подтверждают и цифры: текучесть персонала в компании за 11 месяцев — 32,9%, один из самых низких показателей в отрасли и среди сопоставимых компаний розничной торговли", - сказали в пресс-службе. Там же отметили, что компания проводит мероприятия по повышению эффективности труда, в том числе обучение персонала, автоматизацию и цифровизацию процессов, а также соблюдает обязательства перед сотрудниками. "Система оплаты труда в компании предусматривает оклад и личный бонус за выполнение показателей. "Почта" высоко ценит инициативу и ответственность и регулярно поощряет "полевых" сотрудников за результативную работу", - добавил оператор. Ранее в среду Telegrаm-канал Mash сообщил о том, что сотрудники "Почты России" массово увольняются из-за низких зарплат и постоянно растущего списка обязанностей — по данным канала, за год из компании ушли около 40 тысяч человек.

