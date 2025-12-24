https://1prime.ru/20251224/es-865879283.html

"Страшнейшая угроза". СМИ раскрыли новый антироссийский шаг ЕС

"Страшнейшая угроза". СМИ раскрыли новый антироссийский шаг ЕС - 24.12.2025, ПРАЙМ

"Страшнейшая угроза". СМИ раскрыли новый антироссийский шаг ЕС

Таможенные ведомства Германии и Австрии отказываются пропускать праздничные посылки из России, аргументируя это тем, что российские товары находятся в категории | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T16:31+0300

2025-12-24T16:31+0300

2025-12-24T16:31+0300

россия

австрия

ес

германия

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84225/00/842250089_0:36:3515:2013_1920x0_80_0_0_85533114be64801c0da7855171177cb0.jpg

МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Таможенные ведомства Германии и Австрии отказываются пропускать праздничные посылки из России, аргументируя это тем, что российские товары находятся в категории предметов роскоши, пишет Life. "На границе с Европой начали разворачивать новогодние посылки из России. Объяснение приводится крайне странное: "российские товары — это роскошь. <…> Страшнейшей угрозой для Европы и "российской роскошью" оказались обычные новогодние посылки с новогодними украшениями, игрушками и другими подарками", — говорится в публикации.Как сообщается в издании, Германия и Австрия опираются на статьи 28 и 29 Договора о функционировании ЕС, которые позволяют государствам-членам вводить ограничения на импорт товаров. "Для примера: москвичка отправила близким ёлочную игрушку в виде машинки. Посылка несколько недель пролежала в Австрии, а после вернулась в Россию с наклейкой о запрете ввоза", — указывается в материале.Life также отмечает, что отправителей теперь обязывают предоставлять документы на все содержимое посылок, включая шоколад и конфеты; без наличия чека невозможно подтвердить, что их не запрещено вывозить из России. Помимо этого, с отправителей взимаются дополнительные сборы в размере от 18 евро за каждую посылку, которые не возвращаются в случае отказа в пропуске.

https://1prime.ru/20251224/tramp-865878694.html

https://1prime.ru/20251221/podarki-865766908.html

австрия

германия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, австрия, ес, германия, европа