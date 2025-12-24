Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Страшнейшая угроза". СМИ раскрыли новый антироссийский шаг ЕС
"Страшнейшая угроза". СМИ раскрыли новый антироссийский шаг ЕС - 24.12.2025, ПРАЙМ
"Страшнейшая угроза". СМИ раскрыли новый антироссийский шаг ЕС
Таможенные ведомства Германии и Австрии отказываются пропускать праздничные посылки из России, аргументируя это тем, что российские товары находятся в категории | 24.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Таможенные ведомства Германии и Австрии отказываются пропускать праздничные посылки из России, аргументируя это тем, что российские товары находятся в категории предметов роскоши, пишет Life. "На границе с Европой начали разворачивать новогодние посылки из России. Объяснение приводится крайне странное: "российские товары — это роскошь. &lt;…&gt; Страшнейшей угрозой для Европы и "российской роскошью" оказались обычные новогодние посылки с новогодними украшениями, игрушками и другими подарками", — говорится в публикации.Как сообщается в издании, Германия и Австрия опираются на статьи 28 и 29 Договора о функционировании ЕС, которые позволяют государствам-членам вводить ограничения на импорт товаров. "Для примера: москвичка отправила близким ёлочную игрушку в виде машинки. Посылка несколько недель пролежала в Австрии, а после вернулась в Россию с наклейкой о запрете ввоза", — указывается в материале.Life также отмечает, что отправителей теперь обязывают предоставлять документы на все содержимое посылок, включая шоколад и конфеты; без наличия чека невозможно подтвердить, что их не запрещено вывозить из России. Помимо этого, с отправителей взимаются дополнительные сборы в размере от 18 евро за каждую посылку, которые не возвращаются в случае отказа в пропуске.
16:31 24.12.2025
 
"Страшнейшая угроза". СМИ раскрыли новый антироссийский шаг ЕС

МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Таможенные ведомства Германии и Австрии отказываются пропускать праздничные посылки из России, аргументируя это тем, что российские товары находятся в категории предметов роскоши, пишет Life.
"На границе с Европой начали разворачивать новогодние посылки из России. Объяснение приводится крайне странное: "российские товары — это роскошь. <…> Страшнейшей угрозой для Европы и "российской роскошью" оказались обычные новогодние посылки с новогодними украшениями, игрушками и другими подарками", — говорится в публикации.
Как сообщается в издании, Германия и Австрия опираются на статьи 28 и 29 Договора о функционировании ЕС, которые позволяют государствам-членам вводить ограничения на импорт товаров.
"Для примера: москвичка отправила близким ёлочную игрушку в виде машинки. Посылка несколько недель пролежала в Австрии, а после вернулась в Россию с наклейкой о запрете ввоза", — указывается в материале.
Life также отмечает, что отправителей теперь обязывают предоставлять документы на все содержимое посылок, включая шоколад и конфеты; без наличия чека невозможно подтвердить, что их не запрещено вывозить из России. Помимо этого, с отправителей взимаются дополнительные сборы в размере от 18 евро за каждую посылку, которые не возвращаются в случае отказа в пропуске.
