ЕС уже предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи, заявила глав ЕК - 24.12.2025
ЕС уже предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи, заявила глав ЕК
ЕС уже предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи, заявила глав ЕК - 24.12.2025, ПРАЙМ
ЕС уже предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи, заявила глав ЕК
Евросоюз уже предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи без учёта нового кредита в 90 миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T18:43+0300
2025-12-24T18:43+0300
финансы
украина
венгрия
брюссель
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/37/841323760_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_779392e257ac546f5b55e4b211e53703.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 дек - ПРАЙМ. Евросоюз уже предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи без учёта нового кредита в 90 миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы уже предоставили (Украине - ред.) 193 миллиарда евро финансовой, военной и гуманитарной помощи. И мы только что согласовали еще 90 миллиардов на ближайшие два года", - говорится в сообщении в соцсети X. В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
финансы, украина, венгрия, брюссель, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, ес, в мире
Финансы, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, ЕС, В мире
ЕС уже предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи, заявила глав ЕК

© CC BY 2.0 / Stina Virkamäki/FinnishGovernmentПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Stina Virkamäki/FinnishGovernment
БРЮССЕЛЬ, 24 дек - ПРАЙМ. Евросоюз уже предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи без учёта нового кредита в 90 миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы уже предоставили (Украине - ред.) 193 миллиарда евро финансовой, военной и гуманитарной помощи. И мы только что согласовали еще 90 миллиардов на ближайшие два года", - говорится в сообщении в соцсети X.
В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Мирный план Зеленского по Украине вызвал возмущение в Германии
