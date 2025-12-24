ЕС уже предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи, заявила глав ЕК

https://1prime.ru/20251224/es-865883791.html

БРЮССЕЛЬ, 24 дек - ПРАЙМ. Евросоюз уже предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи без учёта нового кредита в 90 миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы уже предоставили (Украине - ред.) 193 миллиарда евро финансовой, военной и гуманитарной помощи. И мы только что согласовали еще 90 миллиардов на ближайшие два года", - говорится в сообщении в соцсети X. В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.

2025

