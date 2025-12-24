Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись разнонаправленно на фоне статистики из США
2025-12-24T20:37+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду не показали единой динамики на фоне статистики из США, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,19% - до 9 889,22 пункта, французский CAC 40 не изменился, оставшись на уровне 8 103,58 пунктов. Торги на биржах Германии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торговой сессии понедельника немецкий индекс DAX вырос на 0,23%, до 24 340,06 пункта. Аналитики также обращают внимание на влияние статистических данных из США на европейские рынки. "Эта информация благоприятно сказывается на фондовом рынке, поскольку подтверждает ожидания сохранения высоких показателей прибыли до 2026 года... но усложняет перспективы денежно-кредитной политики", - сказала агентству Рейтер старший аналитик рынка в Capital.com Даниэла Хэторн (Daniela Hathorn). Квартальный ВВП США, согласно первоначальной оценке, увеличился на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), однако индекс доверия потребителей в США в декабре сократился до 89,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 92,9 пункта.
20:37 24.12.2025
 
Биржи Европы закрылись разнонаправленно на фоне статистики из США

Фондовые индексы Европы в среду не показали единой динамики на фоне статистики из США

© РИА Новости . Михаил КутузовДенежные купюры. Доллары США. Евро
Денежные купюры. Доллары США. Евро. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Кутузов
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду не показали единой динамики на фоне статистики из США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,19% - до 9 889,22 пункта, французский CAC 40 не изменился, оставшись на уровне 8 103,58 пунктов.
Торги на биржах Германии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торговой сессии понедельника немецкий индекс DAX вырос на 0,23%, до 24 340,06 пункта.
Аналитики также обращают внимание на влияние статистических данных из США на европейские рынки. "Эта информация благоприятно сказывается на фондовом рынке, поскольку подтверждает ожидания сохранения высоких показателей прибыли до 2026 года... но усложняет перспективы денежно-кредитной политики", - сказала агентству Рейтер старший аналитик рынка в Capital.com Даниэла Хэторн (Daniela Hathorn).
Квартальный ВВП США, согласно первоначальной оценке, увеличился на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), однако индекс доверия потребителей в США в декабре сократился до 89,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 92,9 пункта.
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Цены на газ в Европе выросли на 1,5 процента
