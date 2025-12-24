Биржи Европы закрылись разнонаправленно на фоне статистики из США

https://1prime.ru/20251224/es-865888775.html
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду не показали единой динамики на фоне статистики из США, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,19% - до 9 889,22 пункта, французский CAC 40 не изменился, оставшись на уровне 8 103,58 пунктов. Торги на биржах Германии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торговой сессии понедельника немецкий индекс DAX вырос на 0,23%, до 24 340,06 пункта. Аналитики также обращают внимание на влияние статистических данных из США на европейские рынки. "Эта информация благоприятно сказывается на фондовом рынке, поскольку подтверждает ожидания сохранения высоких показателей прибыли до 2026 года... но усложняет перспективы денежно-кредитной политики", - сказала агентству Рейтер старший аналитик рынка в Capital.com Даниэла Хэторн (Daniela Hathorn). Квартальный ВВП США, согласно первоначальной оценке, увеличился на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), однако индекс доверия потребителей в США в декабре сократился до 89,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 92,9 пункта.
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду не показали единой динамики на фоне статистики из США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,19% - до 9 889,22 пункта, французский CAC 40 не изменился, оставшись на уровне 8 103,58 пунктов.
Торги на биржах Германии
не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торговой сессии понедельника немецкий индекс DAX
вырос на 0,23%, до 24 340,06 пункта.
Аналитики также обращают внимание на влияние статистических данных из США
на европейские рынки. "Эта информация благоприятно сказывается на фондовом рынке, поскольку подтверждает ожидания сохранения высоких показателей прибыли до 2026 года... но усложняет перспективы денежно-кредитной политики", - сказала агентству Рейтер старший аналитик рынка в Capital.com Даниэла Хэторн (Daniela Hathorn).
Квартальный ВВП США, согласно первоначальной оценке, увеличился на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), однако индекс доверия потребителей в США в декабре сократился до 89,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 92,9 пункта.
