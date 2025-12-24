Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС зафиксировал положительное сальдо торговли с Россией II квартал подряд - 24.12.2025
ЕС зафиксировал положительное сальдо торговли с Россией II квартал подряд
БРЮССЕЛЬ, 24 дек - ПРАЙМ. Евросоюз зафиксировал положительное сальдо торговли с РФ второй квартал подряд, что является беспрецедентным за всю историю статистических данных с 2002 года, сообщает европейское агентство статистики Eurostat. "В третьем квартале 2025 года импорт ЕС в Россию сократился сильнее, чем экспорт, что увеличило торговое сальдо до 1,5 миллиарда евро. ЕС зафиксировал положительное торговое сальдо с Россией второй квартал подряд - беспрецедентное явление за всю историю статистических данных с 2002 года", - сказано в документе. Согласно приведенным данным, санкций ЕС привели к снижению экспорта в Россию на 61% и падению импорта из России на 89% в период с первого квартала 2022 года по третий квартал 2025 года. По данным Eurostat, по итогам января-сентября 2025 года товарооборот России с ЕС сократился, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, на 12,9 % с 50,4 млрд евро до 43,9 млрд евро. Импорт российской продукции в ЕС составил 21,7 млрд евро, а экспорт товаров из ЕС в РФ составил 22,2 млрд евро. "Анализ изменения сальдо по товарам во времени ясно показывает, что общая динамика в значительной степени определяется изменениями в энергетическом торговом балансе. Высокие цены на энергоносители в 2021 и 2022 годах привели к значительному дефициту в этом секторе, который достиг пика в 42,8 миллиарда евро во втором квартале 2022 года. Однако импортные ограничения и снижение цен существенно сократили этот дефицит до 3,7 миллиарда евро в третьем квартале 2025 года", - уточняется в отчёте.
россия, мировая экономика, рф, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЕС
21:45 24.12.2025
 
ЕС зафиксировал положительное сальдо торговли с Россией II квартал подряд

Eurostat: ЕС зафиксировал положительное сальдо торговли с Россией второй квартал подряд

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© Unsplash/Markus Spiske
БРЮССЕЛЬ, 24 дек - ПРАЙМ. Евросоюз зафиксировал положительное сальдо торговли с РФ второй квартал подряд, что является беспрецедентным за всю историю статистических данных с 2002 года, сообщает европейское агентство статистики Eurostat.
"В третьем квартале 2025 года импорт ЕС в Россию сократился сильнее, чем экспорт, что увеличило торговое сальдо до 1,5 миллиарда евро. ЕС зафиксировал положительное торговое сальдо с Россией второй квартал подряд - беспрецедентное явление за всю историю статистических данных с 2002 года", - сказано в документе.
Согласно приведенным данным, санкций ЕС привели к снижению экспорта в Россию на 61% и падению импорта из России на 89% в период с первого квартала 2022 года по третий квартал 2025 года.
По данным Eurostat, по итогам января-сентября 2025 года товарооборот России с ЕС сократился, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, на 12,9 % с 50,4 млрд евро до 43,9 млрд евро. Импорт российской продукции в ЕС составил 21,7 млрд евро, а экспорт товаров из ЕС в РФ составил 22,2 млрд евро.
"Анализ изменения сальдо по товарам во времени ясно показывает, что общая динамика в значительной степени определяется изменениями в энергетическом торговом балансе. Высокие цены на энергоносители в 2021 и 2022 годах привели к значительному дефициту в этом секторе, который достиг пика в 42,8 миллиарда евро во втором квартале 2022 года. Однако импортные ограничения и снижение цен существенно сократили этот дефицит до 3,7 миллиарда евро в третьем квартале 2025 года", - уточняется в отчёте.
