https://1prime.ru/20251224/es-865891106.html

ЕС зафиксировал положительное сальдо торговли с Россией II квартал подряд

ЕС зафиксировал положительное сальдо торговли с Россией II квартал подряд - 24.12.2025, ПРАЙМ

ЕС зафиксировал положительное сальдо торговли с Россией II квартал подряд

Евросоюз зафиксировал положительное сальдо торговли с РФ второй квартал подряд, что является беспрецедентным за всю историю статистических данных с 2002 года,... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T21:45+0300

2025-12-24T21:45+0300

2025-12-24T21:45+0300

россия

мировая экономика

рф

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_0:65:2400:1415_1920x0_80_0_0_420b6b62b084651188d74c3096a53f19.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 дек - ПРАЙМ. Евросоюз зафиксировал положительное сальдо торговли с РФ второй квартал подряд, что является беспрецедентным за всю историю статистических данных с 2002 года, сообщает европейское агентство статистики Eurostat. "В третьем квартале 2025 года импорт ЕС в Россию сократился сильнее, чем экспорт, что увеличило торговое сальдо до 1,5 миллиарда евро. ЕС зафиксировал положительное торговое сальдо с Россией второй квартал подряд - беспрецедентное явление за всю историю статистических данных с 2002 года", - сказано в документе. Согласно приведенным данным, санкций ЕС привели к снижению экспорта в Россию на 61% и падению импорта из России на 89% в период с первого квартала 2022 года по третий квартал 2025 года. По данным Eurostat, по итогам января-сентября 2025 года товарооборот России с ЕС сократился, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, на 12,9 % с 50,4 млрд евро до 43,9 млрд евро. Импорт российской продукции в ЕС составил 21,7 млрд евро, а экспорт товаров из ЕС в РФ составил 22,2 млрд евро. "Анализ изменения сальдо по товарам во времени ясно показывает, что общая динамика в значительной степени определяется изменениями в энергетическом торговом балансе. Высокие цены на энергоносители в 2021 и 2022 годах привели к значительному дефициту в этом секторе, который достиг пика в 42,8 миллиарда евро во втором квартале 2022 года. Однако импортные ограничения и снижение цен существенно сократили этот дефицит до 3,7 миллиарда евро в третьем квартале 2025 года", - уточняется в отчёте.

https://1prime.ru/20251221/peregovory-865775026.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, ес