Макрон пытается превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ, заявил Дуров

Дуров: Макрон пытается заставить замолчать критиков и превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с низкими рейтингами одобрения и пытается заставить замолчать критиков, а также превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
"Архитектором закона ЕС о цензуре, в отношении которого введены санкции, является близкий союзник и назначенец Макрона. Столкнувшись с крайне низким рейтингом одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь ЕС в цифровой ГУЛАГ - с помощью цензуры (DSA) и массовой слежки (Chat Control)", - написал Дуров в соцсети X.
Как ранее сообщил госсекретарь Марко Рубио, во вторник США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, все они оказались гражданами европейских государств.
Как написала в соцсети X заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс, США ввели санкции в том числе против Тьерри Бретона, одного из главных разработчиков Закона о цифровых услугах. По словам Роджерс, в августе 2024 года, занимая должность европейского комиссара по внутреннему рынку и цифровым услугам, он опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на Закон о цифровых услугах, угрожал Илону Маску накануне его онлайн-интервью с президентом Дональдом Трампом.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act (DMA)) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям.
В конце ноября совет ЕС представил окончательный вариант законопроекта "Chat Control 2.0", который устанавливает контроль за всеми чатами и мессенджерами в Европе. Регламент по борьбе с сексуальным насилием над детьми (CSAM Regulation) обязывает мессенджеры и почтовые сервисы внедрять автоматическое сканирование фото, видео и ссылок всех пользователей до применения шифрования, пишет европейская медиаплатформа Euractiv.