https://1prime.ru/20251224/es-865891554.html

Макрон пытается превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ, заявил Дуров

Макрон пытается превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ, заявил Дуров - 24.12.2025, ПРАЙМ

Макрон пытается превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ, заявил Дуров

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с низкими рейтингами одобрения и пытается заставить замолчать критиков, а также превратить Евросоюз в цифровой... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T22:05+0300

2025-12-24T22:05+0300

2025-12-24T22:05+0300

технологии

финансы

сша

франция

европа

эммануэль макрон

павел дуров

марко рубио

ес

telegram

https://cdnn.1prime.ru/img/83916/98/839169890_0:0:1780:1001_1920x0_80_0_0_755539a27afa1368f3d71a5ee938bb47.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с низкими рейтингами одобрения и пытается заставить замолчать критиков, а также превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ, заявил основатель Telegram Павел Дуров. "Архитектором закона ЕС о цензуре, в отношении которого введены санкции, является близкий союзник и назначенец Макрона. Столкнувшись с крайне низким рейтингом одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь ЕС в цифровой ГУЛАГ - с помощью цензуры (DSA) и массовой слежки (Chat Control)", - написал Дуров в соцсети X. Как ранее сообщил госсекретарь Марко Рубио, во вторник США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, все они оказались гражданами европейских государств. Как написала в соцсети X заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс, США ввели санкции в том числе против Тьерри Бретона, одного из главных разработчиков Закона о цифровых услугах. По словам Роджерс, в августе 2024 года, занимая должность европейского комиссара по внутреннему рынку и цифровым услугам, он опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на Закон о цифровых услугах, угрожал Илону Маску накануне его онлайн-интервью с президентом Дональдом Трампом. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act (DMA)) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Microsoft, X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Европейской комиссии. В конце ноября совет ЕС представил окончательный вариант законопроекта "Chat Control 2.0", который устанавливает контроль за всеми чатами и мессенджерами в Европе. Регламент по борьбе с сексуальным насилием над детьми (CSAM Regulation) обязывает мессенджеры и почтовые сервисы внедрять автоматическое сканирование фото, видео и ссылок всех пользователей до применения шифрования, пишет европейская медиаплатформа Euractiv.

https://1prime.ru/20251224/orban-865879560.html

сша

франция

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, сша, франция, европа, эммануэль макрон, павел дуров, марко рубио, ес, telegram, alphabet, в мире