Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков заявил о несовместимости европейской и американской цивилизации - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/es-865892275.html
Пушков заявил о несовместимости европейской и американской цивилизации
Пушков заявил о несовместимости европейской и американской цивилизации - 24.12.2025, ПРАЙМ
Пушков заявил о несовместимости европейской и американской цивилизации
Европейская и американская цивилизации несовместимы, авторитет Евросоюза в США сильно снизился при действующих властях ЕС, считает член конституционного... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T22:22+0300
2025-12-24T22:22+0300
сша
европа
украина
алексей пушков
сергей лавров
дональд трамп
ес
politico
мид рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865349397_0:261:2717:1789_1920x0_80_0_0_132ab189dcccfe66c45fdd46b63c46fd.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Европейская и американская цивилизации несовместимы, авторитет Евросоюза в США сильно снизился при действующих властях ЕС, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Американские консерваторы прямо ставят вопрос о ликвидации ЕС как главной угрозы для западного мира. "Западную цивилизацию можно спасти, только если ликвидировать ЕС", - пишет Нейл Гардинер из "Фонда Херитедж". Это уже не о противоречиях и разных подходах. Это уже о несовместимости американской и европейской частей пока еще общей западной цивилизации", - написал он в своем Telegram-канале. Пушков добавил, что авторитет Евросоюза в США снизился при нынешнем руководстве объединения. "И второе - насколько глубок разлом по вопросу о фундаментальных ценностях между США и ЕС, если в США начинают рассматривать Евросоюз как цивилизационную антитезу Америке и традиционному Западу", - отметил политик. Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, сообщала Politico. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при президенте Дональде Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.
https://1prime.ru/20251224/ukraina-865891876.html
сша
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865349397_0:6:2717:2044_1920x0_80_0_0_87c045b61447f3fada686742b6a5c82a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, европа, украина, алексей пушков, сергей лавров, дональд трамп, ес, politico, мид рф, в мире
США, ЕВРОПА, УКРАИНА, Алексей Пушков, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ЕС, Politico, МИД РФ, В мире
22:22 24.12.2025
 
Пушков заявил о несовместимости европейской и американской цивилизации

Пушков: европейская и американская цивилизации являются несовместимыми

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Европейская и американская цивилизации несовместимы, авторитет Евросоюза в США сильно снизился при действующих властях ЕС, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Американские консерваторы прямо ставят вопрос о ликвидации ЕС как главной угрозы для западного мира. "Западную цивилизацию можно спасти, только если ликвидировать ЕС", - пишет Нейл Гардинер из "Фонда Херитедж". Это уже не о противоречиях и разных подходах. Это уже о несовместимости американской и европейской частей пока еще общей западной цивилизации", - написал он в своем Telegram-канале.
Пушков добавил, что авторитет Евросоюза в США снизился при нынешнем руководстве объединения.
"И второе - насколько глубок разлом по вопросу о фундаментальных ценностях между США и ЕС, если в США начинают рассматривать Евросоюз как цивилизационную антитезу Америке и традиционному Западу", - отметил политик.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, сообщала Politico.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при президенте Дональде Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Постпред США в НАТО рассказал о спорных вопросах по Украине
22:14
 
СШАЕВРОПАУКРАИНААлексей ПушковСергей ЛавровДональд ТрампЕСPoliticoМИД РФВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала