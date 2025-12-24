https://1prime.ru/20251224/es-865892275.html

Пушков заявил о несовместимости европейской и американской цивилизации

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Европейская и американская цивилизации несовместимы, авторитет Евросоюза в США сильно снизился при действующих властях ЕС, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Американские консерваторы прямо ставят вопрос о ликвидации ЕС как главной угрозы для западного мира. "Западную цивилизацию можно спасти, только если ликвидировать ЕС", - пишет Нейл Гардинер из "Фонда Херитедж". Это уже не о противоречиях и разных подходах. Это уже о несовместимости американской и европейской частей пока еще общей западной цивилизации", - написал он в своем Telegram-канале. Пушков добавил, что авторитет Евросоюза в США снизился при нынешнем руководстве объединения. "И второе - насколько глубок разлом по вопросу о фундаментальных ценностях между США и ЕС, если в США начинают рассматривать Евросоюз как цивилизационную антитезу Америке и традиционному Западу", - отметил политик. Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, сообщала Politico. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при президенте Дональде Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.

