Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Станет жертвой". В Польше рассказали о панике в Европе из-за России - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251224/evropa-865859983.html
"Станет жертвой". В Польше рассказали о панике в Европе из-за России
"Станет жертвой". В Польше рассказали о панике в Европе из-за России - 24.12.2025, ПРАЙМ
"Станет жертвой". В Польше рассказали о панике в Европе из-за России
ЕС выставляет себя неадекватным, регулярно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России, написал в соцсети Х экс-премьер Польши Лешек Миллер. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T06:12+0300
2025-12-24T06:14+0300
политика
ес
европа
польша
тулси габбард
сша
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_f164ee5fed1f660947bdc8b96d999db5.jpg
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. ЕС выставляет себя неадекватным, регулярно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России, написал в соцсети Х экс-премьер Польши Лешек Миллер."На этом фоне руководство ЕС выглядит все более гротескно. Вместо реализма — моральная паника. Вместо анализа способностей — эскалация риторики. Вместо политики – сообщения, написанные так, будто Европа завтра станет жертвой блицкрига. Европейский союз ведет себя так, будто запугивание собственного населения является заменой стратегии. Эффект? Насмешка", — отметил экс-премьер.Таким образом он отреагировал на заявление главы Национальной разведки США Тулси Габбард о стремлении Евросоюза подорвать усилия по достижению мира на Украине.На прошедшей неделе Габбард опровергла утверждения о том, что ее ведомство верит в стремление России завоевать Европу, и назвала эти заявления попыткой воспрепятствовать мирным усилиям США по Украине.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что у России нет никаких агрессивных планов в отношении стран — членов НАТО и Евросоюза, и она готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле тоже не раз отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально угрожающие ее интересам.
https://1prime.ru/20251217/rossiya-865646242.html
европа
польша
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_155:0:1975:1365_1920x0_80_0_0_41f9e9545765b2f786df1beee38539ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, европа, польша, тулси габбард, сша, сергей лавров, нато
Политика, ЕС, ЕВРОПА, ПОЛЬША, Тулси Габбард, США, Сергей Лавров, НАТО
06:12 24.12.2025 (обновлено: 06:14 24.12.2025)
 
"Станет жертвой". В Польше рассказали о панике в Европе из-за России

Экс-премьер Польши Миллер: ЕС выглядит смешно, твердя о российской угрозе

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. ЕС выставляет себя неадекватным, регулярно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России, написал в соцсети Х экс-премьер Польши Лешек Миллер.
"На этом фоне руководство ЕС выглядит все более гротескно. Вместо реализма — моральная паника. Вместо анализа способностей — эскалация риторики. Вместо политики – сообщения, написанные так, будто Европа завтра станет жертвой блицкрига. Европейский союз ведет себя так, будто запугивание собственного населения является заменой стратегии. Эффект? Насмешка", — отметил экс-премьер.
Таким образом он отреагировал на заявление главы Национальной разведки США Тулси Габбард о стремлении Евросоюза подорвать усилия по достижению мира на Украине.
На прошедшей неделе Габбард опровергла утверждения о том, что ее ведомство верит в стремление России завоевать Европу, и назвала эти заявления попыткой воспрепятствовать мирным усилиям США по Украине.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что у России нет никаких агрессивных планов в отношении стран — членов НАТО и Евросоюза, и она готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле тоже не раз отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально угрожающие ее интересам.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
"Захват мира". На Западе внезапно высказались о России
17 декабря, 18:28
 
ПолитикаЕСЕВРОПАПОЛЬШАТулси ГаббардСШАСергей ЛавровНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала