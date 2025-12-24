https://1prime.ru/20251224/evropa-865859983.html

"Станет жертвой". В Польше рассказали о панике в Европе из-за России

24.12.2025

МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. ЕС выставляет себя неадекватным, регулярно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России, написал в соцсети Х экс-премьер Польши Лешек Миллер."На этом фоне руководство ЕС выглядит все более гротескно. Вместо реализма — моральная паника. Вместо анализа способностей — эскалация риторики. Вместо политики – сообщения, написанные так, будто Европа завтра станет жертвой блицкрига. Европейский союз ведет себя так, будто запугивание собственного населения является заменой стратегии. Эффект? Насмешка", — отметил экс-премьер.Таким образом он отреагировал на заявление главы Национальной разведки США Тулси Габбард о стремлении Евросоюза подорвать усилия по достижению мира на Украине.На прошедшей неделе Габбард опровергла утверждения о том, что ее ведомство верит в стремление России завоевать Европу, и назвала эти заявления попыткой воспрепятствовать мирным усилиям США по Украине.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что у России нет никаких агрессивных планов в отношении стран — членов НАТО и Евросоюза, и она готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле тоже не раз отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально угрожающие ее интересам.

