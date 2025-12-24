https://1prime.ru/20251224/expo--865882362.html

Россия подписала договор с Сербией об участии в выставке EXPO 2027

россия

мировая экономика

сербия

белград

рф

александр вучич

БЕЛГРАД, 24 дек – ПРАЙМ. Делегация РФ во главе с замминистра промышленности и торговли Алексеем Груздевым подписала в среду договор с сербской стороной об участии в международной выставке EXPO 2027 в Сербии, передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания состоялась в Белградском выставочно-ярмарочном комплексе, с сербской стороны присутствовали министр внутренней и внешней торговли Ягода Лазаревич и директор компании EXPO 2027 Данило Йеринич. "Мы будем готовиться к российскому участию в EXPO 2027, чтобы продемонстрировать особый характер отношений между нашими странами и приверженность РФ выставочному движению EXPO. Тем более, что наша страна участвует в этом движении с первых лет, с 1951 года и на протяжении этих лет, надеюсь, мы наглядно показали, что совершенствуем свои подходы и стараемся всегда привнести в них что-то новое, новые решения и так будет и в 2027, мы уверены", - заявил Груздев после подписания. Он отметил, что российский павильон будет представлять свою страну, а также позволит в полной мере раскрыть заявленную Сербией тему выставки "Игра для человечества". Первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали заявил в начале июня, что участие в международной специализированной выставке ЕXPO 2027 в Сербии к тому моменту подтвердили 114 государств. По его словам, мероприятие может стать рекордным по числу стран-участниц. В районе Сурчин под Белградом в настоящее время на площади в 25 гектаров ведется строительство национального стадиона по стандартам UEFA на 52 тысячи мест, аква-центра, а также жилого комплекса на 1,5 тысячи квартир и ответвление автомагистрали, предстоит строительство ветки железной дороги от аэропорта Никола Тесла. В июне 2023 года президент Сербии Александр Вучич назвал получение столицей Сербии права на проведение специализированной международной выставки EXPO фантастическим успехом страны. Место проведения определялось на заседании международного бюро выставок (BIE) в Париже. На организацию выставки, помимо Сербии, претендовали Испания, США, Таиланд и Аргентина. Сербия выдвигала свою кандидатуру с темой "Игра для человечества - спорт и музыка для всех". Ожидается, что выставка пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года.

сербия

белград

рф

