https://1prime.ru/20251224/finlyandiya-865869699.html
СМИ раскрыли новый план Финляндии против России
СМИ раскрыли новый план Финляндии против России - 24.12.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли новый план Финляндии против России
Финские вооруженные силы активно готовятся к возможному конфликту с Россией, сообщает The National Interest. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T11:58+0300
2025-12-24T11:58+0300
2025-12-24T11:58+0300
мировая экономика
сша
москва
россия
владимир путин
the national interest
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Финские вооруженные силы активно готовятся к возможному конфликту с Россией, сообщает The National Interest."Финляндия вооружается, ожидая возможный конфликт со своим соседом", — говорится в публикации.По словам обозревателя, финские военно-воздушные силы приняли решение оборудовать свои истребители модели F-35A, произведенные в США, ракетами "воздух-воздух" типа AIM-120D3, которые предназначены для уничтожения целей на средней дистанции еще до их визуального обнаружения.В последнее время Россия отмечает возросшую активность альянса у своих западных рубежей. Военный блок расширяет свои операции, называя это реакцией на "агрессию" со стороны Москвы.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не намерена осуществлять нападения на другие страны. По его словам, западные лидеры продолжают пугать население вымышленной угрозой, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20251224/zelenskiy-865865272.html
https://1prime.ru/20251223/ukraina-865847476.html
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, москва, россия, владимир путин, the national interest
Мировая экономика, США, МОСКВА, РОССИЯ, Владимир Путин, The National Interest
СМИ раскрыли новый план Финляндии против России
TNI: Финляндия готовится к войне с Россией