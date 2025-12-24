https://1prime.ru/20251224/finlyandiya-865869699.html

СМИ раскрыли новый план Финляндии против России

СМИ раскрыли новый план Финляндии против России - 24.12.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли новый план Финляндии против России

Финские вооруженные силы активно готовятся к возможному конфликту с Россией, сообщает The National Interest. | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T11:58+0300

2025-12-24T11:58+0300

2025-12-24T11:58+0300

мировая экономика

сша

москва

россия

владимир путин

the national interest

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg

МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Финские вооруженные силы активно готовятся к возможному конфликту с Россией, сообщает The National Interest."Финляндия вооружается, ожидая возможный конфликт со своим соседом", — говорится в публикации.По словам обозревателя, финские военно-воздушные силы приняли решение оборудовать свои истребители модели F-35A, произведенные в США, ракетами "воздух-воздух" типа AIM-120D3, которые предназначены для уничтожения целей на средней дистанции еще до их визуального обнаружения.В последнее время Россия отмечает возросшую активность альянса у своих западных рубежей. Военный блок расширяет свои операции, называя это реакцией на "агрессию" со стороны Москвы.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не намерена осуществлять нападения на другие страны. По его словам, западные лидеры продолжают пугать население вымышленной угрозой, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20251224/zelenskiy-865865272.html

https://1prime.ru/20251223/ukraina-865847476.html

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, москва, россия, владимир путин, the national interest