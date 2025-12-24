Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли новый план Финляндии против России - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/finlyandiya-865869699.html
СМИ раскрыли новый план Финляндии против России
СМИ раскрыли новый план Финляндии против России - 24.12.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли новый план Финляндии против России
Финские вооруженные силы активно готовятся к возможному конфликту с Россией, сообщает The National Interest. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T11:58+0300
2025-12-24T11:58+0300
мировая экономика
сша
москва
россия
владимир путин
the national interest
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Финские вооруженные силы активно готовятся к возможному конфликту с Россией, сообщает The National Interest."Финляндия вооружается, ожидая возможный конфликт со своим соседом", — говорится в публикации.По словам обозревателя, финские военно-воздушные силы приняли решение оборудовать свои истребители модели F-35A, произведенные в США, ракетами "воздух-воздух" типа AIM-120D3, которые предназначены для уничтожения целей на средней дистанции еще до их визуального обнаружения.В последнее время Россия отмечает возросшую активность альянса у своих западных рубежей. Военный блок расширяет свои операции, называя это реакцией на "агрессию" со стороны Москвы.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не намерена осуществлять нападения на другие страны. По его словам, западные лидеры продолжают пугать население вымышленной угрозой, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20251224/zelenskiy-865865272.html
https://1prime.ru/20251223/ukraina-865847476.html
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, москва, россия, владимир путин, the national interest
Мировая экономика, США, МОСКВА, РОССИЯ, Владимир Путин, The National Interest
11:58 24.12.2025
 
СМИ раскрыли новый план Финляндии против России

TNI: Финляндия готовится к войне с Россией

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Финские вооруженные силы активно готовятся к возможному конфликту с Россией, сообщает The National Interest.
"Финляндия вооружается, ожидая возможный конфликт со своим соседом", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
"Даже самые священные дни". Новое заявление Зеленского изумило журналиста
10:10
По словам обозревателя, финские военно-воздушные силы приняли решение оборудовать свои истребители модели F-35A, произведенные в США, ракетами "воздух-воздух" типа AIM-120D3, которые предназначены для уничтожения целей на средней дистанции еще до их визуального обнаружения.
В последнее время Россия отмечает возросшую активность альянса у своих западных рубежей. Военный блок расширяет свои операции, называя это реакцией на "агрессию" со стороны Москвы.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не намерена осуществлять нападения на другие страны. По его словам, западные лидеры продолжают пугать население вымышленной угрозой, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 17:48
 
Мировая экономикаСШАМОСКВАРОССИЯВладимир ПутинThe National Interest
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала