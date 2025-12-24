https://1prime.ru/20251224/gd-865858931.html

В ГД предложили ввести программу "Учительский старт" для молодых учителей

В ГД предложили ввести программу "Учительский старт" для молодых учителей - 24.12.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили ввести программу "Учительский старт" для молодых учителей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести программу "Учительский старт" для молодых учителей в крупных городах, которая будет включать в себя... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T05:02+0300

2025-12-24T05:02+0300

2025-12-24T05:02+0300

банки

финансы

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865858931.jpg?1766541738

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести программу "Учительский старт" для молодых учителей в крупных городах, которая будет включать в себя крупную единовременную выплату в размере до миллиона рублей и предоставление льготной ипотеки по ставке не более 5% годовых. Обращение с соответствующим предложением в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу рассмотреть возможность расширения мер поддержки педагогических работников. В частности, разработать и внедрить федеральную программу "Учительский старт", адресованную молодым специалистам (до 35 лет), заключающим трудовой договор на срок от пяти лет с государственными или муниципальными школами в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек", - сказано в документе. Согласно инициативе, основные меры поддержки программы должны включать крупную единовременную выплату от 500 тысяч до одного миллиона рублей с учетом региональных коэффициентов, а также предоставление льготной ипотеки по ставке не более 5% годовых на приобретение жилья в населенном пункте трудоустройства. "Действующая с 2020 года федеральная программа "Земский учитель" доказала свою эффективность как инструмент привлечения педагогов в малые населенные пункты. В то же время представляется важным продолжать работу по поддержке молодых учителей, готовых работать в крупных и средних городах, и формированию единого стимулирующего контура по всей стране", - отметил вице-спикер Госдумы. По его мнению, двухуровневая система - "Земский учитель" для малых населенных пунктов и "Учительский старт" для более крупных - позволит создать непрерывный и всеохватывающий механизм притока новых кадров в школы по всей территории России, сделав профессию учителя материально привлекательной и социально защищенной.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, госдума