https://1prime.ru/20251224/gosduma-865879725.html

В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу

В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу - 24.12.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу

Законопроект о противодействии навязчивому преследованию внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T16:59+0300

2025-12-24T16:59+0300

2025-12-24T16:59+0300

общество

россия

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Законопроект о противодействии навязчивому преследованию внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. Авторами проекта закона выступили депутаты ГД от фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Сардана Авксентьева. "Предлагается принять отдельный федеральный закон, в рамках которого закрепляются понятия "навязчивое преследование", "охранный ордер", "преследователь", "лицо, подвергнутое навязчивому преследованию", устанавливаются основы правового регулирования борьбы с навязчивым преследованием и механизмы установления охранных ордеров в целях защиты прав и интересов лиц, подвергающихся навязчивому преследованию", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время действующими нормами КоАП РФ не предусмотрен отдельный состав правонарушения за навязчивое преследование граждан. Парламентарии считают, что принятие законопроекта позволит судам принимать решения о запрете на приближение преследователя к жертве, в случае, если преследователь не будет соблюдать указанное решение суда, это будет являться преступлением в соответствии со статьей 315 Уголовного Кодекса Российской Федерации (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Депутаты отмечают, что отдельно в законопроекте о противодействии навязчивому преследованию уточняется, что лицо, являющееся супругом (супругой) потерпевшего и/или совместно с ним проживающее, не подлежит административной ответственности за правонарушение/преступление, предусмотренное настоящей статьей. "Это позволит исключить опасения многих граждан, связанные с возможными злоупотреблениями использования указанной нормы, чтобы выселять людей из их же квартир или ограничивать их в правах на общение с ребенком", - заключается в документе.

https://1prime.ru/20251223/gosduma-865849886.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, госдума