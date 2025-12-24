Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу - 24.12.2025
В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу
В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу - 24.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу
Законопроект о противодействии навязчивому преследованию внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T16:59+0300
2025-12-24T16:59+0300
общество
россия
рф
госдума
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Законопроект о противодействии навязчивому преследованию внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. Авторами проекта закона выступили депутаты ГД от фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Сардана Авксентьева. "Предлагается принять отдельный федеральный закон, в рамках которого закрепляются понятия "навязчивое преследование", "охранный ордер", "преследователь", "лицо, подвергнутое навязчивому преследованию", устанавливаются основы правового регулирования борьбы с навязчивым преследованием и механизмы установления охранных ордеров в целях защиты прав и интересов лиц, подвергающихся навязчивому преследованию", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время действующими нормами КоАП РФ не предусмотрен отдельный состав правонарушения за навязчивое преследование граждан. Парламентарии считают, что принятие законопроекта позволит судам принимать решения о запрете на приближение преследователя к жертве, в случае, если преследователь не будет соблюдать указанное решение суда, это будет являться преступлением в соответствии со статьей 315 Уголовного Кодекса Российской Федерации (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Депутаты отмечают, что отдельно в законопроекте о противодействии навязчивому преследованию уточняется, что лицо, являющееся супругом (супругой) потерпевшего и/или совместно с ним проживающее, не подлежит административной ответственности за правонарушение/преступление, предусмотренное настоящей статьей. "Это позволит исключить опасения многих граждан, связанные с возможными злоупотреблениями использования указанной нормы, чтобы выселять людей из их же квартир или ограничивать их в правах на общение с ребенком", - заключается в документе.
рф
общество , россия, рф, госдума
Общество , РОССИЯ, РФ, Госдума
16:59 24.12.2025
 
В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу

В Госдуму внесли законопроект о противодействии сталкингу

© РИА Новости . Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Законопроект о противодействии навязчивому преследованию внесен в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами проекта закона выступили депутаты ГД от фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Сардана Авксентьева.
"Предлагается принять отдельный федеральный закон, в рамках которого закрепляются понятия "навязчивое преследование", "охранный ордер", "преследователь", "лицо, подвергнутое навязчивому преследованию", устанавливаются основы правового регулирования борьбы с навязчивым преследованием и механизмы установления охранных ордеров в целях защиты прав и интересов лиц, подвергающихся навязчивому преследованию", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время действующими нормами КоАП РФ не предусмотрен отдельный состав правонарушения за навязчивое преследование граждан.
Парламентарии считают, что принятие законопроекта позволит судам принимать решения о запрете на приближение преследователя к жертве, в случае, если преследователь не будет соблюдать указанное решение суда, это будет являться преступлением в соответствии со статьей 315 Уголовного Кодекса Российской Федерации (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).
Депутаты отмечают, что отдельно в законопроекте о противодействии навязчивому преследованию уточняется, что лицо, являющееся супругом (супругой) потерпевшего и/или совместно с ним проживающее, не подлежит административной ответственности за правонарушение/преступление, предусмотренное настоящей статьей.
"Это позволит исключить опасения многих граждан, связанные с возможными злоупотреблениями использования указанной нормы, чтобы выселять людей из их же квартир или ограничивать их в правах на общение с ребенком", - заключается в документе.
В Госдуме оценили возможность блокировки Telegram
Вчера, 18:53
Вчера, 18:53
 
Общество
РОССИЯ
РФ
Госдума
 
 
