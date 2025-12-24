Исследование показало, сколько россиян копят на Новый год

https://1prime.ru/20251224/issledovanie-865858212.html

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Основным источником финансирования празднования Нового года для большинства россиян является зарплата за декабрь, а почти каждый седьмой копит на эти цели в течение года, говорится в исследовании микрокредитной компании "А Деньги", которое есть у РИА Новости. "Основной источник финансирования зимнего праздника для большинства (подарки, продукты, досуг) — декабрьские доходы (52,2%). Каждый четвертый (27%) старается "сильно не тратиться" на новогодние активности, а 14,8% копят на праздник в течение года. 6% заявили, что для новогодних трат могут прибегнуть к заемным деньгам или помощи родных и друзей", - говорится в исследовании среди 1500 человек. Согласно материалам, каждый третий (34,5%) планирует направить на новогодний бюджет столько же, сколько и в прошлом году. Почти столько же респондентов (30,3%) планируют увеличить бюджет на празднование Нового года, в том числе из-за желания устроить "самый лучший праздник". Еще 8,3% респондентов заявили, что не считают и не планируют новогодние траты и намерены купить то, что захочется. 26,9% заявили о том, что траты в этом году будут оптимизированы, уточняется там. "68,7% россиян ценят в празднике в первую очередь семейное тепло и отдых. Для 47,6% из них Новый год — это повод порадовать близких, но в разумных рамках, а каждый пятый (21%) считает его семейным праздником, на который не жалко денег. 16,9% от общего числа опрошенных ценят в нем прежде всего возможность отдохнуть. Для 10,7% опрошенных праздник ассоциируется со стрессом", - сообщается в исследовании. Также отмечается, что есть и те, кто считает главным плюсом Нового года возможность сделать выгодные покупки на распродажах (3,8% опрошенных).

