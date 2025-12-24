https://1prime.ru/20251224/kabmin-865854952.html

Кабмин рассмотрит законопроект о стимулах для развития микрогенерации

Кабмин рассмотрит законопроект о стимулах для развития микрогенерации - 24.12.2025, ПРАЙМ

Кабмин рассмотрит законопроект о стимулах для развития микрогенерации

Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект о создании дополнительных стимулов для развития микрогенерации электроэнергии, сообщил кабмин. | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T00:18+0300

2025-12-24T00:18+0300

2025-12-24T00:18+0300

энергетика

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865854952.jpg?1766524701

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект о создании дополнительных стимулов для развития микрогенерации электроэнергии, сообщил кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на создание дополнительных стимулов для развития микрогенерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия