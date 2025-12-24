https://1prime.ru/20251224/kabmin-865854952.html
Кабмин рассмотрит законопроект о стимулах для развития микрогенерации
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит законопроект о создании дополнительных стимулов для развития микрогенерации электроэнергии, сообщил кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на создание дополнительных стимулов для развития микрогенерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии.
