Рыболовецкий колхоз на Камчатке оштрафовали за нарушения санитарных норм

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек - РИА Новости. Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина привлечен к административной ответственности за грубые нарушения санитарных норм, создавшие прямую угрозу для потребителей, сообщили в арбитражном суде Камчатского края.
"Решением Арбитражного суда Камчатского края Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина признан виновным в совершении административного правонарушения; на предприятие наложен административный штраф в размере 150 тысяч рублей", - проинформировал суд в пресс-релизе.
Основанием для судебного разбирательства стали результаты внеплановой проверки Роспотребнадзора, проведенной в апреле 2025 года. В ходе проверки выявлен комплекс грубых нарушений обязательных требований технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза, отметили в суде.
В ходе проверки было установлено, что на фабрике береговой обработки рыбы в Петропавловске-Камчатском отсутствовали элементарные санитарные условия. "На участке вакуумирования расфасованной рыбной продукции отсутствовали специально оборудованные места для хранения технологического инвентаря (досок, ножей). Обнаружено совместное хранение производственных ножей с личными вещами сотрудников", - цитирует пресс-служба решение суда.
Кроме того, лабораторные исследования выявили опасные микроорганизмы в готовой продукции. "Лабораторные исследования образцов готовой продукции "Нерка филе-кусочки без кожи подкопченная" установили несоответствие продукта требованиям по микробиологическим показателям безопасности: в 0,1 г продукции обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы)", - указано в материалах дела.
В своем заявлении в суд Роспотребнадзор подчеркнул опасность таких нарушений. "Наличие колоний таких бактерий свидетельствует о неудовлетворительном санитарном состоянии производства и регулярном нарушении правил личной гигиены персонала", - заявили в ведомстве. Надзорный орган также отметил, что ситуация вызывает особую тревогу на фоне роста заболеваемости кишечными инфекциями в крае.
Помимо штрафа, суд вынес решение об уничтожении всей партии небезопасной рыбной продукции, изъятой из оборота.
