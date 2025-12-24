https://1prime.ru/20251224/kibersport-865606082.html

"Нечестная игра". Власть наводит порядок в киберспорте

"Нечестная игра". Власть наводит порядок в киберспорте - 24.12.2025, ПРАЙМ

"Нечестная игра". Власть наводит порядок в киберспорте

Госдума при поддержке Минспорта готовит поправки в области киберспорта. Законодатели предлагают ввести административные штрафы до 30 тысяч рублей за... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T05:05+0300

2025-12-24T05:05+0300

2025-12-24T05:05+0300

госдума

финансы

киберспорт

мнения аналитиков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865606082.jpg?1766541902

МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Госдума при поддержке Минспорта готовит поправки в области киберспорта. Законодатели предлагают ввести административные штрафы до 30 тысяч рублей за использование читов на официальных киберспортивных соревнованиях. Это логичный и давно назревший шаг, по сути приравнивающий программное мошенничество к допингу в традиционном спорте. Но если сосредоточиться только на читах, есть риск упустить из вида более крупную и опасную для индустрии проблему — договорные матчи и ставки.Идея административной ответственности сама по себе важна — это понятный сигнал игрокам. Для полупрофессиональных и начинающих киберспортсменов перспектива получить не только бан от организаторов, но и реальный штраф может стать серьёзным "стоп-фактором". Штрафы меняют баланс рисков, добавляя к репутационным потерям юридические последствия. Однако на профессиональном уровне крупных дисциплин читы уже много лет остаются скорее исключением, и здесь новые санкции вряд ли радикально изменят ситуацию.Гораздо опаснее для киберспорта другая, на первый взгляд куда более "удобная" форма нечестной игры. Для организации договорного матча не нужны дорогостоящие программы и сложные схемы обхода защиты. Достаточно договориться, сыграть слабее своего уровня и поставить деньги на поражение собственной команды. Соблазн "слить" карту ради выигрыша в букмекерской линии в такой ситуации оказывается значительно выше, чем рискнуть с читами.Международная практика последних лет показывает, насколько это серьёзный вызов. В 2023 году компания Valve совместно с китайским оператором турниров объявила о бане 46 профессиональных игроков в Dota 2 за нарушения принципов честной игры. Под санкции попали, в том числе, два коллектива, выступавшие на крупнейших международных турнирах, и региональный сезон пришлось фактически перестраивать. В 2021 году специализированная комиссия Esports Integrity Commission дисквалифицировала 35 игроков в CS:GO в Австралии за ставки на свои матчи. Россия и СНГ тоже не остались в стороне: пожизненный бан организатору нескольких составов за систематические договорные матчи, признания игроков крупнейших клубов Team Empire и Hydra в умышленных проигрышах ради ставок — это уже не единичные скандалы, а устойчивая негативная повестка.Слив игр при этом приносит весьма ощутимый доход. Доходы одного российского игрока в CS2 от подставных матчей, по оценкам профильных изданий, превышали 100 тысяч долларов за год — сумма, существенная даже для участников крупнейших мировых турниров. На этом фоне не удивляет, что, по данным Sportradar, примерно каждый 350-й киберспортивный матч демонстрирует аномальное поведение букмекерской линии, а международные ассоциации честности ставок фиксируют: более половины всех случаев подозрительной активности по спорту в целом приходится именно на киберспорт. Масштаб проблемы измеряется уже не отдельными эпизодами, а сотнями матчей в год по всему миру.Поэтому фокус исключительно на читах, при всей важности борьбы с ними, выглядит скорее тактическим решением. Эффект будет куда выше, если одновременно выстраивать систему мониторинга ставок и анализа подозрительных матчей. Роль государства здесь — задать "правила игры": прописать требования к официальным соревнованиям по сотрудничеству с независимыми мониторинговыми центрами, обязательный обмен данными о подозрительных ставках, единый реестр дисквалифицированных игроков и прозрачные регламенты расследований.Именно такой комплексный подход — когда штрафы за читы дополняются аналитикой рынка ставок, жёсткими санкциями за договорные матчи и скоординированной работой регуляторов, федераций, издателей игр и киберспортивных лиг — может сформировать здоровую среду. Среду, где доверие зрителей, спонсоров и инвесторов основано не только на страхе перед наказанием, но и на уверенности, что за честностью соревнований системно следят. В противном случае самая крупная и денежная часть проблемы так и останется в тени, постепенно подтачивая фундамент быстрорастущей киберспортивной индустрии.Автор: Сергей Тиньгаев, менеджер практики "Государственных и социальных инициатив" "Рексофт Консалтинг"

https://1prime.ru/20251127/rossija-864978338.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Сергей Тиньгаев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865606211_427:0:2133:1706_100x100_80_0_0_c043559c2eff0652165c5f16e3d1995d.jpg

Сергей Тиньгаев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865606211_427:0:2133:1706_100x100_80_0_0_c043559c2eff0652165c5f16e3d1995d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Тиньгаев https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865606211_427:0:2133:1706_100x100_80_0_0_c043559c2eff0652165c5f16e3d1995d.jpg

госдума, финансы, киберспорт, мнения аналитиков