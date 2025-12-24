Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нечестная игра". Власть наводит порядок в киберспорте - 24.12.2025
"Нечестная игра". Власть наводит порядок в киберспорте
"Нечестная игра". Власть наводит порядок в киберспорте - 24.12.2025, ПРАЙМ
"Нечестная игра". Власть наводит порядок в киберспорте
Госдума при поддержке Минспорта готовит поправки в области киберспорта. Законодатели предлагают ввести административные штрафы до 30 тысяч рублей за... | 24.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Госдума при поддержке Минспорта готовит поправки в области киберспорта. Законодатели предлагают ввести административные штрафы до 30 тысяч рублей за использование читов на официальных киберспортивных соревнованиях. Это логичный и давно назревший шаг, по сути приравнивающий программное мошенничество к допингу в традиционном спорте. Но если сосредоточиться только на читах, есть риск упустить из вида более крупную и опасную для индустрии проблему — договорные матчи и ставки.Идея административной ответственности сама по себе важна — это понятный сигнал игрокам. Для полупрофессиональных и начинающих киберспортсменов перспектива получить не только бан от организаторов, но и реальный штраф может стать серьёзным "стоп-фактором". Штрафы меняют баланс рисков, добавляя к репутационным потерям юридические последствия. Однако на профессиональном уровне крупных дисциплин читы уже много лет остаются скорее исключением, и здесь новые санкции вряд ли радикально изменят ситуацию.Гораздо опаснее для киберспорта другая, на первый взгляд куда более "удобная" форма нечестной игры. Для организации договорного матча не нужны дорогостоящие программы и сложные схемы обхода защиты. Достаточно договориться, сыграть слабее своего уровня и поставить деньги на поражение собственной команды. Соблазн "слить" карту ради выигрыша в букмекерской линии в такой ситуации оказывается значительно выше, чем рискнуть с читами.Международная практика последних лет показывает, насколько это серьёзный вызов. В 2023 году компания Valve совместно с китайским оператором турниров объявила о бане 46 профессиональных игроков в Dota 2 за нарушения принципов честной игры. Под санкции попали, в том числе, два коллектива, выступавшие на крупнейших международных турнирах, и региональный сезон пришлось фактически перестраивать. В 2021 году специализированная комиссия Esports Integrity Commission дисквалифицировала 35 игроков в CS:GO в Австралии за ставки на свои матчи. Россия и СНГ тоже не остались в стороне: пожизненный бан организатору нескольких составов за систематические договорные матчи, признания игроков крупнейших клубов Team Empire и Hydra в умышленных проигрышах ради ставок — это уже не единичные скандалы, а устойчивая негативная повестка.Слив игр при этом приносит весьма ощутимый доход. Доходы одного российского игрока в CS2 от подставных матчей, по оценкам профильных изданий, превышали 100 тысяч долларов за год — сумма, существенная даже для участников крупнейших мировых турниров. На этом фоне не удивляет, что, по данным Sportradar, примерно каждый 350-й киберспортивный матч демонстрирует аномальное поведение букмекерской линии, а международные ассоциации честности ставок фиксируют: более половины всех случаев подозрительной активности по спорту в целом приходится именно на киберспорт. Масштаб проблемы измеряется уже не отдельными эпизодами, а сотнями матчей в год по всему миру.Поэтому фокус исключительно на читах, при всей важности борьбы с ними, выглядит скорее тактическим решением. Эффект будет куда выше, если одновременно выстраивать систему мониторинга ставок и анализа подозрительных матчей. Роль государства здесь — задать "правила игры": прописать требования к официальным соревнованиям по сотрудничеству с независимыми мониторинговыми центрами, обязательный обмен данными о подозрительных ставках, единый реестр дисквалифицированных игроков и прозрачные регламенты расследований.Именно такой комплексный подход — когда штрафы за читы дополняются аналитикой рынка ставок, жёсткими санкциями за договорные матчи и скоординированной работой регуляторов, федераций, издателей игр и киберспортивных лиг — может сформировать здоровую среду. Среду, где доверие зрителей, спонсоров и инвесторов основано не только на страхе перед наказанием, но и на уверенности, что за честностью соревнований системно следят. В противном случае самая крупная и денежная часть проблемы так и останется в тени, постепенно подтачивая фундамент быстрорастущей киберспортивной индустрии.Автор: Сергей Тиньгаев, менеджер практики "Государственных и социальных инициатив" "Рексофт Консалтинг"
Сергей Тиньгаев
Сергей Тиньгаев
05:05 24.12.2025
 
"Нечестная игра". Власть наводит порядок в киберспорте

Эксперт Тиньгаев: власть должна бороться с договорными матчами в киберспорте

Сергей Тиньгаев, менеджер практики Государственных и социальных инициатив Рексофт Консалтинг
Сергей Тиньгаев
Менеджер практики «Государственных и социальных инициатив» «Рексофт Консалтинг»
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Госдума при поддержке Минспорта готовит поправки в области киберспорта. Законодатели предлагают ввести административные штрафы до 30 тысяч рублей за использование читов на официальных киберспортивных соревнованиях. Это логичный и давно назревший шаг, по сути приравнивающий программное мошенничество к допингу в традиционном спорте. Но если сосредоточиться только на читах, есть риск упустить из вида более крупную и опасную для индустрии проблему — договорные матчи и ставки.
Идея административной ответственности сама по себе важна — это понятный сигнал игрокам. Для полупрофессиональных и начинающих киберспортсменов перспектива получить не только бан от организаторов, но и реальный штраф может стать серьёзным "стоп-фактором". Штрафы меняют баланс рисков, добавляя к репутационным потерям юридические последствия. Однако на профессиональном уровне крупных дисциплин читы уже много лет остаются скорее исключением, и здесь новые санкции вряд ли радикально изменят ситуацию.
Гораздо опаснее для киберспорта другая, на первый взгляд куда более "удобная" форма нечестной игры. Для организации договорного матча не нужны дорогостоящие программы и сложные схемы обхода защиты. Достаточно договориться, сыграть слабее своего уровня и поставить деньги на поражение собственной команды. Соблазн "слить" карту ради выигрыша в букмекерской линии в такой ситуации оказывается значительно выше, чем рискнуть с читами.
Международная практика последних лет показывает, насколько это серьёзный вызов. В 2023 году компания Valve совместно с китайским оператором турниров объявила о бане 46 профессиональных игроков в Dota 2 за нарушения принципов честной игры. Под санкции попали, в том числе, два коллектива, выступавшие на крупнейших международных турнирах, и региональный сезон пришлось фактически перестраивать. В 2021 году специализированная комиссия Esports Integrity Commission дисквалифицировала 35 игроков в CS:GO в Австралии за ставки на свои матчи.
Россия и СНГ тоже не остались в стороне: пожизненный бан организатору нескольких составов за систематические договорные матчи, признания игроков крупнейших клубов Team Empire и Hydra в умышленных проигрышах ради ставок — это уже не единичные скандалы, а устойчивая негативная повестка.
Слив игр при этом приносит весьма ощутимый доход. Доходы одного российского игрока в CS2 от подставных матчей, по оценкам профильных изданий, превышали 100 тысяч долларов за год — сумма, существенная даже для участников крупнейших мировых турниров. На этом фоне не удивляет, что, по данным Sportradar, примерно каждый 350-й киберспортивный матч демонстрирует аномальное поведение букмекерской линии, а международные ассоциации честности ставок фиксируют: более половины всех случаев подозрительной активности по спорту в целом приходится именно на киберспорт. Масштаб проблемы измеряется уже не отдельными эпизодами, а сотнями матчей в год по всему миру.
Поэтому фокус исключительно на читах, при всей важности борьбы с ними, выглядит скорее тактическим решением. Эффект будет куда выше, если одновременно выстраивать систему мониторинга ставок и анализа подозрительных матчей. Роль государства здесь — задать "правила игры": прописать требования к официальным соревнованиям по сотрудничеству с независимыми мониторинговыми центрами, обязательный обмен данными о подозрительных ставках, единый реестр дисквалифицированных игроков и прозрачные регламенты расследований.
Именно такой комплексный подход — когда штрафы за читы дополняются аналитикой рынка ставок, жёсткими санкциями за договорные матчи и скоординированной работой регуляторов, федераций, издателей игр и киберспортивных лиг — может сформировать здоровую среду. Среду, где доверие зрителей, спонсоров и инвесторов основано не только на страхе перед наказанием, но и на уверенности, что за честностью соревнований системно следят. В противном случае самая крупная и денежная часть проблемы так и останется в тени, постепенно подтачивая фундамент быстрорастущей киберспортивной индустрии.
Автор: Сергей Тиньгаев, менеджер практики "Государственных и социальных инициатив" "Рексофт Консалтинг"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

