https://1prime.ru/20251224/kiselev-865865087.html
Киселев поздравил Захарову с юбилеем
Киселев поздравил Захарову с юбилеем - 24.12.2025, ПРАЙМ
Киселев поздравил Захарову с юбилеем
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил с юбилеем официального представителя МИД РФ Марию Захарову, отметив,... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T10:10+0300
2025-12-24T10:10+0300
2025-12-24T10:10+0300
россия
общество
москва
мария захарова
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/48/842904897_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_ba63339013a386cf6dbd31e3349fca45.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил с юбилеем официального представителя МИД РФ Марию Захарову, отметив, что её "сердцевина" - это поэзия. "Я считаю, что сердцевина Марии Владимировны – это поэзия. Она всё делает с поэзией, начиная от поэтических текстов своих песен, продолжая через брифинги МИДа. Они очень поэтичны всегда… Маша относится к политике, к формулированию смыслов внешнеполитических российских с поэзией, с полетом. И поэтому это производит такое завораживающее впечатление", - сказал Киселев в эфире радио Sputnik. Он также отметил "колоссальную энергию" Захаровой, которая, по его словам, проявляется как в собирании коллекции китайских чайников, которые выставлены сейчас в музее Востока, так и в нарядах от российских дизайнеров, которых поддерживает представитель МИД. "Мария Владимировна - это человек, который поддерживает всю страну и весь мир, на самом деле. Потому что на российских смыслах, которые Мария Владимировна формулирует, многое и держится", - добавил Киселев. Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
https://1prime.ru/20251219/zakharova-865727464.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/48/842904897_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_99ee2e4a7a06851b933b3e3578ebd05b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, мария захарова, мид
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Мария Захарова, МИД
Киселев поздравил Захарову с юбилеем
Киселев: Захарова все делает с поэзией