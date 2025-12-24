Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киселев поздравил Захарову с юбилеем - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/kiselev-865865087.html
Киселев поздравил Захарову с юбилеем
Киселев поздравил Захарову с юбилеем - 24.12.2025, ПРАЙМ
Киселев поздравил Захарову с юбилеем
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил с юбилеем официального представителя МИД РФ Марию Захарову, отметив,... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T10:10+0300
2025-12-24T10:10+0300
россия
общество
москва
мария захарова
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/48/842904897_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_ba63339013a386cf6dbd31e3349fca45.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил с юбилеем официального представителя МИД РФ Марию Захарову, отметив, что её "сердцевина" - это поэзия. "Я считаю, что сердцевина Марии Владимировны – это поэзия. Она всё делает с поэзией, начиная от поэтических текстов своих песен, продолжая через брифинги МИДа. Они очень поэтичны всегда… Маша относится к политике, к формулированию смыслов внешнеполитических российских с поэзией, с полетом. И поэтому это производит такое завораживающее впечатление", - сказал Киселев в эфире радио Sputnik. Он также отметил "колоссальную энергию" Захаровой, которая, по его словам, проявляется как в собирании коллекции китайских чайников, которые выставлены сейчас в музее Востока, так и в нарядах от российских дизайнеров, которых поддерживает представитель МИД. "Мария Владимировна - это человек, который поддерживает всю страну и весь мир, на самом деле. Потому что на российских смыслах, которые Мария Владимировна формулирует, многое и держится", - добавил Киселев. Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
https://1prime.ru/20251219/zakharova-865727464.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/48/842904897_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_99ee2e4a7a06851b933b3e3578ebd05b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, мария захарова, мид
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Мария Захарова, МИД
10:10 24.12.2025
 
Киселев поздравил Захарову с юбилеем

Киселев: Захарова все делает с поэзией

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил с юбилеем официального представителя МИД РФ Марию Захарову, отметив, что её "сердцевина" - это поэзия.
"Я считаю, что сердцевина Марии Владимировны – это поэзия. Она всё делает с поэзией, начиная от поэтических текстов своих песен, продолжая через брифинги МИДа. Они очень поэтичны всегда… Маша относится к политике, к формулированию смыслов внешнеполитических российских с поэзией, с полетом. И поэтому это производит такое завораживающее впечатление", - сказал Киселев в эфире радио Sputnik.
Он также отметил "колоссальную энергию" Захаровой, которая, по его словам, проявляется как в собирании коллекции китайских чайников, которые выставлены сейчас в музее Востока, так и в нарядах от российских дизайнеров, которых поддерживает представитель МИД.
"Мария Владимировна - это человек, который поддерживает всю страну и весь мир, на самом деле. Потому что на российских смыслах, которые Мария Владимировна формулирует, многое и держится", - добавил Киселев.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Захарова прокомментировала решение о новом кредите Украине
19 декабря, 17:58
 
РОССИЯОбществоМОСКВАМария ЗахароваМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала