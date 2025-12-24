https://1prime.ru/20251224/kiselev-865865087.html

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил с юбилеем официального представителя МИД РФ Марию Захарову, отметив, что её "сердцевина" - это поэзия. "Я считаю, что сердцевина Марии Владимировны – это поэзия. Она всё делает с поэзией, начиная от поэтических текстов своих песен, продолжая через брифинги МИДа. Они очень поэтичны всегда… Маша относится к политике, к формулированию смыслов внешнеполитических российских с поэзией, с полетом. И поэтому это производит такое завораживающее впечатление", - сказал Киселев в эфире радио Sputnik. Он также отметил "колоссальную энергию" Захаровой, которая, по его словам, проявляется как в собирании коллекции китайских чайников, которые выставлены сейчас в музее Востока, так и в нарядах от российских дизайнеров, которых поддерживает представитель МИД. "Мария Владимировна - это человек, который поддерживает всю страну и весь мир, на самом деле. Потому что на российских смыслах, которые Мария Владимировна формулирует, многое и держится", - добавил Киселев. Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.

