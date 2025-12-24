https://1prime.ru/20251224/kody-865860837.html

Коды маркировки на товарах невозможно подделать, заявил эксперт

2025-12-24T07:06+0300

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Коды маркировки - наклейки с Data Matrix на товарах - невозможно подделать, так как он является гиперссылкой на базу данных с более расширенной информацией о продукте, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров ЦРПТ, единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин. "Коды маркировки представлены в виде Data Matrix – это двухмерный матричный штрихкод, который хранит в десятки раз больше информации, чем обычный штрихкод. Фактически он является гиперссылкой на базу данных с более расширенной информацией о товаре. Поэтому подделать настоящий цифровой код маркировки просто невозможно", - сказал Дубин. При этом, по его словам, попытки сделать дубликат кода были. Однако маркировка имеет криптографическую защиту, которую нельзя подделать. Продажа товаров со скопированным Data Matrix приведет к определенным последствиям. "Во-первых, такой "дубликат" быстро выявляется: один и тот же код не может легально "жить" на двух разных товарах и проходить по цепочке – при повторном использовании система фиксирует несоответствие", - объяснил Дубин. "Во-вторых, есть правовые риски: попытка ввести в оборот товар с дублированным кодом рассматривается как нарушение правил оборота маркированной продукции и влечет административную (а в отдельных случаях и уголовную) ответственность, включая штрафы и изъятие продукции", - добавил он.

2025

