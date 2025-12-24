https://1prime.ru/20251224/kozak-865863477.html

В Кремле ответили на вопрос о реформах, якобы предложенных Козаком

В Кремле ответили на вопрос о реформах, якобы предложенных Козаком - 24.12.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о реформах, якобы предложенных Козаком

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что бывший заместитель руководителя администрации президента Дмитрий | 24.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что бывший заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак до ухода с поста якобы готовил проекты реформ по улучшению инвестиционного климата. "Не располагаю такой информацией", — сказал Песков РБК в ответ на запрос о предложениях Козака и их оценке. На прошлой неделе The New York Times сообщила, что до ухода из администрации президента в сентябре 2025 года Козак по предложению президента Владимира Путина якобы готовил проекты реформ по улучшению инвестиционного климата. По данным РБК, в плане якобы содержались предложения экономической, судебной и правоохранительной реформ, а также предложение рассмотреть возможность амнистии за ненасильственные преступления.

