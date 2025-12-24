Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о реформах, якобы предложенных Козаком - 24.12.2025
В Кремле ответили на вопрос о реформах, якобы предложенных Козаком
В Кремле ответили на вопрос о реформах, якобы предложенных Козаком - 24.12.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о реформах, якобы предложенных Козаком
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что бывший заместитель руководителя администрации президента Дмитрий | 24.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что бывший заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак до ухода с поста якобы готовил проекты реформ по улучшению инвестиционного климата. "Не располагаю такой информацией", — сказал Песков РБК в ответ на запрос о предложениях Козака и их оценке. На прошлой неделе The New York Times сообщила, что до ухода из администрации президента в сентябре 2025 года Козак по предложению президента Владимира Путина якобы готовил проекты реформ по улучшению инвестиционного климата. По данным РБК, в плане якобы содержались предложения экономической, судебной и правоохранительной реформ, а также предложение рассмотреть возможность амнистии за ненасильственные преступления.
рф, дмитрий козак, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, РФ, Дмитрий Козак, Дмитрий Песков, Владимир Путин
09:29 24.12.2025
 
В Кремле ответили на вопрос о реформах, якобы предложенных Козаком

Песков заявил, что не располагает информацией о предложенных Козаком реформах

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Дмитрий Козак
Дмитрий Козак. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что бывший заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак до ухода с поста якобы готовил проекты реформ по улучшению инвестиционного климата.
"Не располагаю такой информацией", — сказал Песков РБК в ответ на запрос о предложениях Козака и их оценке.
На прошлой неделе The New York Times сообщила, что до ухода из администрации президента в сентябре 2025 года Козак по предложению президента Владимира Путина якобы готовил проекты реформ по улучшению инвестиционного климата. По данным РБК, в плане якобы содержались предложения экономической, судебной и правоохранительной реформ, а также предложение рассмотреть возможность амнистии за ненасильственные преступления.
Песков ответил на вопрос о работе Козака в администрации президента
7 сентября, 12:49
7 сентября, 12:49
 
