Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов. Биографическая справка

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Председатель Верховного суда Российской Федерации Игорь Краснов отмечает в среду 50-летие. Ниже приводится биографическая справка. Председатель Верховного суда Российской Федерации Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. В 1998 году окончил юридический факультет Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова (ныне входит в состав Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова). С 1997 года работал в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 год – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры РФ. В 2007 году перешел в Следственный комитет РФ. В 2011 году был назначен старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ. В апреле 2016 года назначен заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Будучи следователем, вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой; расследовал преступления, совершенные "белгородским стрелком" Сергеем Помазуном, участниками "Боевой организации русских националистов", хищения при строительстве космодрома Восточный и другие. В 2017 году Игорю Краснову было присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции. 20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора. 22 января 2020 года Краснов был утвержден Советом Федерации на пост генерального прокурора. За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора. 19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил переназначить Игоря Краснова на пост генпрокурора. 20 декабря 2024 года Совет Федерации поддержал кандидатуру Краснова для назначения на должность генерального прокурора РФ. 22 января 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий полномочия Игоря Краснова на посту генерального прокурора России. 25 августа 2025 года глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин сообщил, что Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ. Краснов стал единственным претендентом на этот пост, освободившийся в связи со смертью Ирины Подносовой. Краснов успешно сдал квалификационный экзамен на должность судьи. Формально генпрокурор был освобожден от экзамена, так как имел звание заслуженного юриста РФ (по закону о статусе судей, действующие служители закона – обладатели ученой степени или звания "Заслуженный юрист" экзамен не сдают). 15 сентября 2025 года ВККС единогласно рекомендовала кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. 18 сентября 2025 года президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда. 24 сентября 2025 года Игорь Краснов постановлением Совета Федерации был назначен на должность председателя Верховного Суда РФ. За его кандидатуру проголосовали 160 сенаторов, высказавшихся против или воздержавшихся не было. Член совета при президенте РФ по противодействию коррупции (по согласованию). Действительный государственный советник юстиции (2020). Заслуженный юрист Российской Федерации (2025). Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011), орденом Александра Невского. Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2014).

