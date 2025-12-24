https://1prime.ru/20251224/kurs--865870236.html

Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов

2025-12-24T12:10+0300

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.04 мск рос на 2 копейки, до 11,13 рубля. "Текущее состояние рынков - это совокупность сложной системы факторов. Рубль получает краткосрочную поддержку от налогового периода, но структурное давление от санкций и нефтяных цен никуда не исчезнет. Доллар корректируется после длительного ралли, однако его роль резервной валюты остается крепкой. А драгметаллы на этом фоне выступают классическими защитными активами в условиях неопределенности", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". До конца года российская валюта может сдать свои позиции, в том числе из-за того, что многие начнут хеджировать рублевые вложения покупкой доллара и юаня, считает Игорь Соколов из "Алор брокер".

