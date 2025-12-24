Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров поздравил Захарову с юбилеем - 24.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251224/lavrov--865872005.html
Лавров поздравил Захарову с юбилеем
Лавров поздравил Захарову с юбилеем - 24.12.2025, ПРАЙМ
Лавров поздравил Захарову с юбилеем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил официального представителя МИД РФ Марию Захарову с юбилеем, отметил ее вклад в развенчание западной... | 24.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил официального представителя МИД РФ Марию Захарову с юбилеем, отметил ее вклад в развенчание западной пропаганды, а также подчеркнул, что дипломат снискала всенародную любовь. "Глубокого уважения заслуживает Ваш неоценимый вклад в информационное сопровождение внешнеполитической деятельности, доведение ее принципов и приоритетов до широкой российской и мировой общественности, а также в развенчание западной пропаганды. Закономерно, что Вы снискали, не побоюсь этого слова, всенародную любовь и уважение миллионов россиян и друзей нашей страны за рубежом", - приводят слова Лаврова в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. Лавров назвал Захарову энергичным и целеустремленным дипломатом нового поколения, которая посвятила свою жизнь служению России. "Ваш яркий, неповторимый профессиональный стиль, высочайшая работоспособность и нестандартный подход к решению поставленных задач позволили Вам достичь впечатляющих результатов в труде", - подчеркнул Лавров. "Дорожу нашим многолетним тесным взаимодействием. Высоко ценю Вашу надежность, искреннюю готовность трудиться на благо страны, не считаясь с личным временем и другими обстоятельствами", - сказал Лавров, пожелав Захаровой крепкого здоровья, благополучия и новых больших успехов во всех начинаниях. Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
12:55 24.12.2025
 
Лавров поздравил Захарову с юбилеем

Лавров отметил вклад Захаровой в развенчание западной пропаганды

© РИА Новости . Максим Блинов | Мария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил официального представителя МИД РФ Марию Захарову с юбилеем, отметил ее вклад в развенчание западной пропаганды, а также подчеркнул, что дипломат снискала всенародную любовь.
"Глубокого уважения заслуживает Ваш неоценимый вклад в информационное сопровождение внешнеполитической деятельности, доведение ее принципов и приоритетов до широкой российской и мировой общественности, а также в развенчание западной пропаганды. Закономерно, что Вы снискали, не побоюсь этого слова, всенародную любовь и уважение миллионов россиян и друзей нашей страны за рубежом", - приводят слова Лаврова в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Лавров назвал Захарову энергичным и целеустремленным дипломатом нового поколения, которая посвятила свою жизнь служению России.
"Ваш яркий, неповторимый профессиональный стиль, высочайшая работоспособность и нестандартный подход к решению поставленных задач позволили Вам достичь впечатляющих результатов в труде", - подчеркнул Лавров.
"Дорожу нашим многолетним тесным взаимодействием. Высоко ценю Вашу надежность, искреннюю готовность трудиться на благо страны, не считаясь с личным временем и другими обстоятельствами", - сказал Лавров, пожелав Захаровой крепкого здоровья, благополучия и новых больших успехов во всех начинаниях.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в среду отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
РОССИЯ Общество РФ МОСКВА Сергей Лавров Мария Захарова МИД РФ
 
 
Заголовок открываемого материала