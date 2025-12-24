Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия будет развивать торгово-экономические связи с Сирией, заявил Лавров - 24.12.2025
Россия будет развивать торгово-экономические связи с Сирией, заявил Лавров
Россия будет развивать торгово-экономические отношения с Сирией на основе фундамента, который был заложен в прошлом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 24.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия будет развивать торгово-экономические отношения с Сирией на основе фундамента, который был заложен в прошлом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Были достигнуты принципиальные договоренности о том, как развивать наши торгово-экономические связи при обоюдной выгоде, на основе того фундамента, который был заложен в прошлые десятилетия", - сказал Лавров в ходе рабочей встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани.
россия, мировая экономика, сирия, сергей лавров, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, СИРИЯ, Сергей Лавров, МИД
12:50 24.12.2025
 
Россия будет развивать торгово-экономические связи с Сирией, заявил Лавров

Лавров: Россия и Сирия будут развивать торгово-экономические отношения

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия будет развивать торгово-экономические отношения с Сирией на основе фундамента, который был заложен в прошлом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Были достигнуты принципиальные договоренности о том, как развивать наши торгово-экономические связи при обоюдной выгоде, на основе того фундамента, который был заложен в прошлые десятилетия", - сказал Лавров в ходе рабочей встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани.
