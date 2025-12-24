https://1prime.ru/20251224/lavrov-865872431.html

Россия будет развивать торгово-экономические связи с Сирией, заявил Лавров

Россия будет развивать торгово-экономические связи с Сирией, заявил Лавров - 24.12.2025, ПРАЙМ

Россия будет развивать торгово-экономические связи с Сирией, заявил Лавров

Россия будет развивать торгово-экономические отношения с Сирией на основе фундамента, который был заложен в прошлом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T12:50+0300

2025-12-24T12:50+0300

2025-12-24T12:50+0300

экономика

россия

мировая экономика

сирия

сергей лавров

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_961aa43fab4ba809a1ce202f0d28dd03.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия будет развивать торгово-экономические отношения с Сирией на основе фундамента, который был заложен в прошлом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Были достигнуты принципиальные договоренности о том, как развивать наши торгово-экономические связи при обоюдной выгоде, на основе того фундамента, который был заложен в прошлые десятилетия", - сказал Лавров в ходе рабочей встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани.

https://1prime.ru/20251223/siriya-865831430.html

сирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сирия, сергей лавров, мид