Россия будет развивать торгово-экономические связи с Сирией, заявил Лавров
2025-12-24T12:50+0300
экономика
россия
мировая экономика
сирия
сергей лавров
мид
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия будет развивать торгово-экономические отношения с Сирией на основе фундамента, который был заложен в прошлом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Были достигнуты принципиальные договоренности о том, как развивать наши торгово-экономические связи при обоюдной выгоде, на основе того фундамента, который был заложен в прошлые десятилетия", - сказал Лавров в ходе рабочей встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани.
сирия
