Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя через MAX
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя через MAX - 24.12.2025, ПРАЙМ
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя через MAX
24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T12:26+0300
2025-12-24T12:26+0300
2025-12-24T12:26+0300
бизнес
россия
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860381104_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d569f49789775d16737893c3dcb30c73.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий подтверждать возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через приложение Max. "Законом устанавливается возможность подтверждать возраст покупателя с помощью многофункционального сервиса обмена информацией", - сказал в ходе пленарного заседания, докладывая закон, сенатор Артём Шейкин. Парламентарий также отметил, что законом устанавливается возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию о дистанционной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя через MAX
Совфед одобрил подтверждение возраста при покупке алкоголя и сигарет через MAX
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий подтверждать возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через приложение Max.
"Законом устанавливается возможность подтверждать возраст покупателя с помощью многофункционального сервиса обмена информацией", - сказал в ходе пленарного заседания, докладывая закон, сенатор Артём Шейкин.
Парламентарий также отметил, что законом устанавливается возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию о дистанционной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.
