Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя через MAX

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий подтверждать возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через приложение Max. | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T12:26+0300

бизнес

россия

совет федерации

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий подтверждать возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через приложение Max. "Законом устанавливается возможность подтверждать возраст покупателя с помощью многофункционального сервиса обмена информацией", - сказал в ходе пленарного заседания, докладывая закон, сенатор Артём Шейкин. Парламентарий также отметил, что законом устанавливается возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию о дистанционной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.

