Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя через MAX - 24.12.2025
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя через MAX
2025-12-24T12:26+0300
2025-12-24T12:26+0300
бизнес
россия
совет федерации
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий подтверждать возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через приложение Max. "Законом устанавливается возможность подтверждать возраст покупателя с помощью многофункционального сервиса обмена информацией", - сказал в ходе пленарного заседания, докладывая закон, сенатор Артём Шейкин. Парламентарий также отметил, что законом устанавливается возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию о дистанционной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.
бизнес, россия, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Совет Федерации
12:26 24.12.2025
 
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя через MAX

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий подтверждать возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через приложение Max.
"Законом устанавливается возможность подтверждать возраст покупателя с помощью многофункционального сервиса обмена информацией", - сказал в ходе пленарного заседания, докладывая закон, сенатор Артём Шейкин.
Парламентарий также отметил, что законом устанавливается возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию о дистанционной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.
БизнесРОССИЯСовет Федерации
 
 
Заголовок открываемого материала