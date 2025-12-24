Медь умеренно дорожает на фоне общего удорожания металлов

https://1prime.ru/20251224/med--865863709.html
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно поднимается в рамках общей тенденции удорожания металлов на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.17 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex поднимается в цене на 0,71% - до 5,5915 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,14%, до 12 060,5 доллара, алюминия - сократилась на 0,08%, до 2 939 долларов, цинка - увеличилась на 0,28%, до 3 093,5 доллара. Медь растёт в цене в том числе на волне общего удорожания металлов в мире. Так, ранее в среду биржевые цены на золото и серебро обновили очередные исторические рекорды, а стоимость палладия достигла максимума за три года, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию. А днём ранее цена платины достигла максимума с мая 2008 года.
