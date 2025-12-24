Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь умеренно дорожает на фоне общего удорожания металлов - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251224/med--865863709.html
Медь умеренно дорожает на фоне общего удорожания металлов
Медь умеренно дорожает на фоне общего удорожания металлов - 24.12.2025, ПРАЙМ
Медь умеренно дорожает на фоне общего удорожания металлов
Стоимость меди умеренно поднимается в рамках общей тенденции удорожания металлов на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T09:33+0300
2025-12-24T09:33+0300
экономика
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно поднимается в рамках общей тенденции удорожания металлов на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.17 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex поднимается в цене на 0,71% - до 5,5915 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,14%, до 12 060,5 доллара, алюминия - сократилась на 0,08%, до 2 939 долларов, цинка - увеличилась на 0,28%, до 3 093,5 доллара. Медь растёт в цене в том числе на волне общего удорожания металлов в мире. Так, ранее в среду биржевые цены на золото и серебро обновили очередные исторические рекорды, а стоимость палладия достигла максимума за три года, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию. А днём ранее цена платины достигла максимума с мая 2008 года.
https://1prime.ru/20251224/zoloto--865861935.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
09:33 24.12.2025
 
Медь умеренно дорожает на фоне общего удорожания металлов

Стоимость меди умеренно поднимается на фоне общего удорожания металлов в мире

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
Медь. Архивное фото
© Unsplash/Ra Dragon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно поднимается в рамках общей тенденции удорожания металлов на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.17 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex поднимается в цене на 0,71% - до 5,5915 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,14%, до 12 060,5 доллара, алюминия - сократилась на 0,08%, до 2 939 долларов, цинка - увеличилась на 0,28%, до 3 093,5 доллара.
Медь растёт в цене в том числе на волне общего удорожания металлов в мире. Так, ранее в среду биржевые цены на золото и серебро обновили очередные исторические рекорды, а стоимость палладия достигла максимума за три года, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию. А днём ранее цена платины достигла максимума с мая 2008 года.
Золотые слитки
Золото бьет очередной рекорд в качестве защитного актива
08:29
 
ЭкономикаРынокТоргиComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала