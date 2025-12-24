https://1prime.ru/20251224/mer-865886998.html

Инфляция в России на 22 декабря составила 5,98 процента

2025-12-24T19:37+0300

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 22 декабря составила 5,98% в годовом выражении против 6,08% на 15 декабря, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за период с 16 по 22 декабря цены на продовольственные товары увеличились на 0,27%. При этом на плодоовощную продукцию они выросли на 2,3%, на остальные продукты - 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,16%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,34%.

