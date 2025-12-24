https://1prime.ru/20251224/mer-865886998.html
Инфляция в России на 22 декабря составила 5,98 процента
Инфляция в России на 22 декабря составила 5,98 процента - 24.12.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 22 декабря составила 5,98 процента
Инфляция в России на 22 декабря составила 5,98% в годовом выражении против 6,08% на 15 декабря, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T19:37+0300
2025-12-24T19:37+0300
2025-12-24T19:37+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 22 декабря составила 5,98% в годовом выражении против 6,08% на 15 декабря, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за период с 16 по 22 декабря цены на продовольственные товары увеличились на 0,27%. При этом на плодоовощную продукцию они выросли на 2,3%, на остальные продукты - 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,16%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,34%.
https://1prime.ru/20251224/ekonomika-865884463.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_85b4a64124b85a2be9d252e0426733b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Инфляция в России на 22 декабря составила 5,98 процента
МЭР: инфляция на 22 декабря составила 5,98% в годовом выражении
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 22 декабря составила 5,98% в годовом выражении против 6,08% на 15 декабря, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, за период с 16 по 22 декабря цены на продовольственные товары увеличились на 0,27%. При этом на плодоовощную продукцию они выросли на 2,3%, на остальные продукты - 0,09%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,16%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,34%.
Российский рынок акций за основную торговую сессию среды упал