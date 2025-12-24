https://1prime.ru/20251224/michelin--865878965.html

Суд отказался аннулировать бренды производителя шин Michelin в России

Суд отказался аннулировать бренды производителя шин Michelin в России - 24.12.2025, ПРАЙМ

Суд отказался аннулировать бренды производителя шин Michelin в России

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited, просившей прекратить правовую охрану в России... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T16:23+0300

2025-12-24T16:23+0300

2025-12-24T16:23+0300

бизнес

россия

hugo boss

amazon

bershka

https://cdnn.1prime.ru/img/76285/50/762855025_0:264:1997:1387_1920x0_80_0_0_fb4f5ff1a687ea3e6f981fd83c31bdbf.jpg

МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отклонил иск зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited, просившей прекратить правовую охрану в России трех международных товарных знаков французского производителя шин Michelin, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь в иске шла о трех товарных знаках, зарегистрированных французской компанией в 1980, 1991 и 2001 годах для разных классов товаров и услуг. Истец просил полностью прекратить их правовую охрану в России вследствие неиспользования. Иск был подан в июле 2024 года. Всего Multigoods Production с мая по ноябрь 2024 года подала в Суд по интеллектуальным правам 20 исков к известным иностранным компаниям. От части разбирательств истец потом отказался. Например, от иска к правообладателю серии брендов Akai. Кроме того, ему вернули один из двух исков к Hugo Boss, иски к британской Jaguar Land Rover Limited и японским Funai Electric Co и JT Trading Corporation Ltd. Второй иск к Hugo Boss суд отклонил. В то же время суд по иску Multigoods Production аннулировал семь товарных знаков со словесным элементом Amazon люксембургской Amazon Europe Core, структуры крупнейшего американского интернет-ритейлера, которые были зарегистрированы в России с 2010 по 2019 год для огромного количества товаров и услуг. Также был аннулирован бренд финской Nokia Solutions and Networks и частично аннулированы бренды Bershka и "Бершка" испанской Inditex и бренды Victoria's Secret американского производителя нижнего белья и косметики. Иски к американской Amazon Technologies и ряду других ответчиков пока не рассмотрены. В судебных материалах говорится, что Multigoods Production в кооперации с рядом российских компаний ведет "деятельность в сфере производства и реализации большого перечня товаров".

https://1prime.ru/20250227/frantsiya-855298142.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, hugo boss, amazon, bershka