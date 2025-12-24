https://1prime.ru/20251224/michelin--865878965.html
Суд отказался аннулировать бренды производителя шин Michelin в России
Суд отказался аннулировать бренды производителя шин Michelin в России - 24.12.2025, ПРАЙМ
Суд отказался аннулировать бренды производителя шин Michelin в России
Суд по интеллектуальным правам отклонил иск зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited, просившей прекратить правовую охрану в России... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T16:23+0300
2025-12-24T16:23+0300
2025-12-24T16:23+0300
бизнес
россия
hugo boss
amazon
bershka
https://cdnn.1prime.ru/img/76285/50/762855025_0:264:1997:1387_1920x0_80_0_0_fb4f5ff1a687ea3e6f981fd83c31bdbf.jpg
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отклонил иск зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited, просившей прекратить правовую охрану в России трех международных товарных знаков французского производителя шин Michelin, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь в иске шла о трех товарных знаках, зарегистрированных французской компанией в 1980, 1991 и 2001 годах для разных классов товаров и услуг. Истец просил полностью прекратить их правовую охрану в России вследствие неиспользования. Иск был подан в июле 2024 года. Всего Multigoods Production с мая по ноябрь 2024 года подала в Суд по интеллектуальным правам 20 исков к известным иностранным компаниям. От части разбирательств истец потом отказался. Например, от иска к правообладателю серии брендов Akai. Кроме того, ему вернули один из двух исков к Hugo Boss, иски к британской Jaguar Land Rover Limited и японским Funai Electric Co и JT Trading Corporation Ltd. Второй иск к Hugo Boss суд отклонил. В то же время суд по иску Multigoods Production аннулировал семь товарных знаков со словесным элементом Amazon люксембургской Amazon Europe Core, структуры крупнейшего американского интернет-ритейлера, которые были зарегистрированы в России с 2010 по 2019 год для огромного количества товаров и услуг. Также был аннулирован бренд финской Nokia Solutions and Networks и частично аннулированы бренды Bershka и "Бершка" испанской Inditex и бренды Victoria's Secret американского производителя нижнего белья и косметики. Иски к американской Amazon Technologies и ряду других ответчиков пока не рассмотрены. В судебных материалах говорится, что Multigoods Production в кооперации с рядом российских компаний ведет "деятельность в сфере производства и реализации большого перечня товаров".
https://1prime.ru/20250227/frantsiya-855298142.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76285/50/762855025_148:0:1997:1387_1920x0_80_0_0_423af830c860692970801d9b69f62c64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, hugo boss, amazon, bershka
Бизнес, РОССИЯ, Hugo Boss, Amazon, Bershka
Суд отказался аннулировать бренды производителя шин Michelin в России
Суд по интеллектуальным правам отклонил иск компании Multigoods Production
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отклонил иск зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited, просившей прекратить правовую охрану в России трех международных товарных знаков французского производителя шин Michelin, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь в иске шла о трех товарных знаках, зарегистрированных французской компанией в 1980, 1991 и 2001 годах для разных классов товаров и услуг. Истец просил полностью прекратить их правовую охрану в России вследствие неиспользования.
Иск был подан в июле 2024 года. Всего Multigoods Production с мая по ноябрь 2024 года подала в Суд по интеллектуальным правам 20 исков к известным иностранным компаниям. От части разбирательств истец потом отказался. Например, от иска к правообладателю серии брендов Akai. Кроме того, ему вернули один из двух исков к Hugo Boss
, иски к британской Jaguar Land Rover Limited и японским Funai Electric Co и JT Trading Corporation Ltd. Второй иск к Hugo Boss суд отклонил.
В то же время суд по иску Multigoods Production аннулировал семь товарных знаков со словесным элементом Amazon
люксембургской Amazon Europe Core, структуры крупнейшего американского интернет-ритейлера, которые были зарегистрированы в России с 2010 по 2019 год для огромного количества товаров и услуг.
Также был аннулирован бренд финской Nokia Solutions and Networks и частично аннулированы бренды Bershka
и "Бершка" испанской Inditex
и бренды Victoria's Secret
американского производителя нижнего белья и косметики.
Иски к американской Amazon Technologies и ряду других ответчиков пока не рассмотрены.
В судебных материалах говорится, что Multigoods Production в кооперации с рядом российских компаний ведет "деятельность в сфере производства и реализации большого перечня товаров".
Гендиректор Michelin рассказал, как Франция уничтожает свою промышленность