Минпромторг рассказал об испытаниях самолета "Байкал"

2025-12-24T10:51+0300

2025-12-24T10:51+0300

2025-12-24T10:51+0300

россия

бизнес

промышленность

рф

минпромторг

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно, летчики-испытатели подтвердили, что полет прошел штатно, без замечаний, сообщил Минпромторг РФ. "Испытания ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой прошли успешно. Летчики-испытатели подтвердили, что полет прошел штатно, без замечаний. Машина вела себя стабильно, управлялась хорошо, двигатель функционировал корректно, подтвердив надежность основных и резервных систем", - говорится в сообщении.

