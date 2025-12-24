Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.12.2025
Минпромторг рассказал об испытаниях самолета "Байкал"
2025-12-24T10:51+0300
2025-12-24T10:51+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно, летчики-испытатели подтвердили, что полет прошел штатно, без замечаний, сообщил Минпромторг РФ. "Испытания ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой прошли успешно. Летчики-испытатели подтвердили, что полет прошел штатно, без замечаний. Машина вела себя стабильно, управлялась хорошо, двигатель функционировал корректно, подтвердив надежность основных и резервных систем", - говорится в сообщении.
Новости
10:51 24.12.2025
 
Минпромторг рассказал об испытаниях самолета "Байкал"

© РИА Новости . Алексей Майшев
Самолет ЛМС-901 "Байкал"
Самолет ЛМС-901 "Байкал". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно, летчики-испытатели подтвердили, что полет прошел штатно, без замечаний, сообщил Минпромторг РФ.
"Испытания ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой прошли успешно. Летчики-испытатели подтвердили, что полет прошел штатно, без замечаний. Машина вела себя стабильно, управлялась хорошо, двигатель функционировал корректно, подтвердив надежность основных и резервных систем", - говорится в сообщении.
