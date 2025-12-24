https://1prime.ru/20251224/mironov-865858830.html

Миронов предложил усилить контроль за продажей пиротехники

Миронов предложил усилить контроль за продажей пиротехники - 24.12.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил усилить контроль за продажей пиротехники

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил усилить контроль за продажей пиротехнических изделий в новогодние и... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T05:02+0300

2025-12-24T05:02+0300

2025-12-24T05:02+0300

бизнес

россия

экономика

сергей миронов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865858830.jpg?1766541735

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил усилить контроль за продажей пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники. Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустин имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу поручить уполномоченным органам исполнительной власти организовать и провести в предновогодний и новогодний период комплексные проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной продажи пиротехнических изделий, а также на недопущение реализации пиротехнической продукции несовершеннолетним", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что предлагается организовать межведомственный контроль, тщательнее проверять маркировку и условия хранения, выявлять и пресекать нелегальный оборот пиротехники в новогодние праздники. "Перед Новым годом фейерверки, хлопушки, петарды, бенгальские огни традиционно разлетаются, как "горячие пирожки". Люди берут их оптом, в розницу, а потом локти кусают, слёзы льют. Из-за некачественной пиротехники и неумелого обращения с фейерверками они получают травмы и ожоги. Всплеск травматизма происходит каждые новогодние праздники, но людей это ничему не учит", - считает политик. По его словам, продают пиротехнику везде: в торговых сетях, интернет-магазинах, маркетплейсах, специализированных магазинах. "Некоторые "особо одаренные" дельцы, невзирая на штрафы, пытаются приторговывать прямо на улице. Зачастую без сертификатов соответствия, без инструкции на русском языке, и что случись, никаких концов после праздников не найдешь", - считает Миронов. Лидер партии добавил, что бывают случаи продажи фейерверков детям, что по закону запрещено. "Нужны комплексные проверки, выявление нарушителей. Конечная цель - предотвращение пожаров и защита здоровья граждан", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сергей миронов