Правительство профинансирует программу льготного лизинга гражданских судов

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российское правительство направит в 2026 году на программу льготного лизинга гражданских судов 5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Реализуется программа льготного лизинга гражданского судоходного, который обеспечивает сооружение на отечественных верфях сухогрузов, контейнеровозов, а также круизных и прогулочных судов и катамаранов, в том числе электрических на подводных крыльях. Для её продолжения направим в будущем году пять миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
