Правительство профинансирует программу льготного лизинга гражданских судов - 24.12.2025
Правительство профинансирует программу льготного лизинга гражданских судов
2025-12-24T15:46+0300
2025-12-24T15:46+0300
экономика
бизнес
россия
рф
михаил мишустин
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российское правительство направит в 2026 году на программу льготного лизинга гражданских судов 5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Реализуется программа льготного лизинга гражданского судоходного, который обеспечивает сооружение на отечественных верфях сухогрузов, контейнеровозов, а также круизных и прогулочных судов и катамаранов, в том числе электрических на подводных крыльях. Для её продолжения направим в будущем году пять миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
бизнес, россия, рф, михаил мишустин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
15:46 24.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Дом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российское правительство направит в 2026 году на программу льготного лизинга гражданских судов 5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Реализуется программа льготного лизинга гражданского судоходного, который обеспечивает сооружение на отечественных верфях сухогрузов, контейнеровозов, а также круизных и прогулочных судов и катамаранов, в том числе электрических на подводных крыльях. Для её продолжения направим в будущем году пять миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Мишустин рассказал о приросте ВВП России за последние три года
22 декабря, 17:06
 
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
 
 
