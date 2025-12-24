Правительство профинансирует программу льготного лизинга гражданских судов

https://1prime.ru/20251224/mishustin-865877633.html

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российское правительство направит в 2026 году на программу льготного лизинга гражданских судов 5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Реализуется программа льготного лизинга гражданского судоходного, который обеспечивает сооружение на отечественных верфях сухогрузов, контейнеровозов, а также круизных и прогулочных судов и катамаранов, в том числе электрических на подводных крыльях. Для её продолжения направим в будущем году пять миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

