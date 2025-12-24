https://1prime.ru/20251224/moratoriy--865876891.html

В России не будут продлевать мораторий на штрафы для застройщиков

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти РФ договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков. | 24.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти РФ договорились не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков. Путин в ходе встречи с членами правительства напомнил, что во время пандемии был введен мораторий на штрафы для застройщиков за нарушения сроков сдачи объектов, с тех пор мораторий несколько раз продлевался. "Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков, в то же время для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается. Нынешний мораторий на штрафы за нарушения сроков сдачи объектов истекает 31 декабря, и мы договорились его больше не продлевать", - сказал Путин на встрече с членами правительства.

