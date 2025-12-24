https://1prime.ru/20251224/mosbirzha-865866371.html
Российский рынок акций начинает торговую сессию небольшим снижением
Российский рынок акций начинает торговую сессию небольшим снижением - 24.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций начинает торговую сессию небольшим снижением
Российский рынок акций начинает основную торговую сессию среды небольшим снижением, следует из данных Московской биржи. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T10:19+0300
2025-12-24T10:19+0300
2025-12-24T10:20+0300
экономика
рынок
акции
торги
богдан зварич
мосбиржа
м.видео
камаз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865866219_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_1eb2f3bce2b80362db7390e7a34064e0.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию среды небольшим снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.13 мск снижался на 0,29% относительно предыдущего закрытия - до 2 717,51 пункта. В лидерах роста акции "М.Видео" (+2,52%), "Камаза" (+1,3%), "Эн+ Груп" (+1,12%), "Селигдара" (+0,69%) и "Башнефти" (+0,58%). В лидерах снижения - бумаги "Мосэнерго" (-1,28%), "ПИКа" (-1,23%), "Самолета" (-1,06%), "Соллерса" (-0,96%) и "ВК" (-0,76%). "Можно говорить о том, что негатив от заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу уже отыгран. Однако пока мы не видим поводов ни для подъема, ни для возобновления продаж. На новогодние каникулы лучше уходить без новых позиций, поэтому ждем снижения объема торгов в оставшиеся дни", - комментирует Игорь Соколов из "Алор брокер". "Сегодня ожидаем продолжения движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2 700 - 2 750 пунктов на фоне отсутствия новостных триггеров, которые могли бы вывести рынок из данного коридора, и при дальнейшем снижении объемов торгов. Активность инвесторов может повыситься лишь к вечеру, когда выйдут данные по недельной инфляции, что окажет влияние на отношение инвесторов к акциям компаний, чувствительных к ставкам в экономике", - делится Богдан Зварич из ПСБ. При этом аналитик ожидает сохранения интереса к акциям компаний цветмета – по его данным, они продолжат получать поддержку со стороны динамики на рынках металлов, а также бумагам компаний потребсектора. Скорее всего, текущий год индекс Мосбиржи закончит в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов, то есть с потерями около 5%, считает Соколов.
https://1prime.ru/20251224/yuan-865864990.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865866219_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_c4bd55632094be224ffa58a320e6fd69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, богдан зварич, мосбиржа, м.видео, камаз
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Богдан Зварич, Мосбиржа, М.Видео, Камаз