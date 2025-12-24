Мошенники стали продавать билеты на несуществующие мероприятия

https://1prime.ru/20251224/moshenniki-865856581.html

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Мошенники стали создавать сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия - концерты, мюзиклы и стендапы известных артистов, с их помощью злоумышленники крадут деньги и данные россиян, рассказали РИА Новости в Angara Security. "Яркие баннеры с броскими слоганами вроде "Будет смешно!" и предложениями купить билеты на популярные стендап-концерты активно распространяются в интернете. Однако их цель – не развлечь, а обмануть. Эксперты отдела защиты бренда Angara MTDR выявили волну мошеннических ресурсов, имитирующих платформы по продаже билетов на несуществующие мероприятия", - сказали в компании. "Злоумышленники создают фейковые сайты, рекламирующие концерты, мюзиклы и стендапы известных артистов, которые на самом деле не планируют гастроли в указанных городах", - добавили там. На сайтах представлена афиша, указан адрес местного концертного зала и его схема - и здесь же можно "забронировать" места и перейти к оплате. Пользователя перенаправляют на страницу оплаты, и, вне зависимости от выбранного способа, он попадает на ресурс, имитирующий Систему быстрых платежей. Через этот ресурс мошенники похищают деньги и данные. Такая схема обмана ориентирована на жителей небольших городов, где живые выступления звезд проходят нечасто. Чаще всего ссылки на такие ресурсы распространяют через личные переписки и групповые чаты в мессенджерах, что придает им ложное ощущение приватности и надежности. Мошенники выбрали период традиционно повышенного спроса на развлечения - преддверие новогодних праздников. "Злоумышленники используют повышенный интерес публики к массовым мероприятиям, высокий спрос на билеты и ограниченную географию живых выступлений популярных артистов. Они просто предлагают поклонникам то, чего те очень ждут, – концерт в их городе", - прокомментировал эксперт по защите бренда Angara MTDR Арсений Пашинский. Специалисты компании рекомендуют россиянам всегда проверять афишу мероприятий только на официальных сайтах артистов, театров, концертных площадок или проверенных билетных операторов, не доверять сообщениям из личных переписок, анализировать корректность доменного имени и наличие защищенного соединения на сайте.

бизнес, технологии, общество , angara security