МВД предупредило о мошенничестве с покупкой авто из-за рубежа

бизнес

россия

мвд

фнс россии

фтс

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860298248_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_bb05f6b24b0aa20140bf37375a9f8518.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Мошенники часто публикуют объявления о продаже автомобилей из-за границы в мессенджерах, в том числе в контекстной рекламе, но сам факт такого объявления не гарантирует, что продавец надёжный, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф. "Часто мошенники дают объявления о продаже автомобилей из-за границы в мессенджерах, например в контекстной рекламе. Но сам факт такого объявления не гарантирует, что продавец надёжный", - говорится в сообщении. Поэтому рекомендуется запросить у компании копии ОГРНИП. Данные легко проверить на сайте ФНС. Если есть информация о банкротстве, судебных тяжбах или долгах у продавца, то стоит отказаться от сделки, предупредили в правоохранительных органах. "Связывайтесь через официальные сайты и мессенджеры, привязанные к бизнес-аккаунту. Настоящий импортёр без проблем покажет машину по видеосвязи и ответит на все вопросы", - добавили в ведомстве, уточнив, что также стоит ознакомиться с отзывами о продавце. В ведомстве предупредили, что авто под заказ дороже на 20–25% обычных моделей, поэтому если предлагают вариант дешевле, возможно, продавец уплачивает льготный утильсбор, хотя машина не попадает под его условия. Как предупредили в МВД, когда ФТС выявит нарушение, доплачивать придётся покупателю. Если цена кажется странной, перепроверьте её в таможенном калькуляторе. Кроме того, если продавец не ставит точные даты доставки, выражается неопределённо, торопит с покупкой, также предлагает общаться не на официальном ресурсе, а в личном чате в мессенджере, то это может быть мошенник. Правоохранители добавили, что стоит оформлять сделку официально, лучше — с помощью юриста, а оплачивать услугу нужно только по банковским реквизитам из договора и не переводить деньги на сторонние счета или по номеру телефона. "Вносите суммы частями: например, после подтверждения фото или видео на разных этапах перевозки. Не соглашайтесь на оплату криптовалютой — чаще всего ей пользуются мошенники", - подчеркнули в сообщении. В ведомстве заключили, что СМС-коды и реквизиты карт запрашивают только мошенники, поэтому не стоит сообщать их и переходить по ссылкам от незнакомцев: они могут вести на фишинговые порталы.

