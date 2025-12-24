Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД предупредило о мошенничестве с покупкой авто из-за рубежа - 24.12.2025
https://1prime.ru/20251224/mvd-865888598.html
МВД предупредило о мошенничестве с покупкой авто из-за рубежа
МВД предупредило о мошенничестве с покупкой авто из-за рубежа - 24.12.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошенничестве с покупкой авто из-за рубежа
Мошенники часто публикуют объявления о продаже автомобилей из-за границы в мессенджерах, в том числе в контекстной рекламе, но сам факт такого объявления не... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T20:33+0300
2025-12-24T20:33+0300
бизнес
россия
мвд
фнс россии
фтс
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860298248_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_bb05f6b24b0aa20140bf37375a9f8518.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Мошенники часто публикуют объявления о продаже автомобилей из-за границы в мессенджерах, в том числе в контекстной рекламе, но сам факт такого объявления не гарантирует, что продавец надёжный, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф. "Часто мошенники дают объявления о продаже автомобилей из-за границы в мессенджерах, например в контекстной рекламе. Но сам факт такого объявления не гарантирует, что продавец надёжный", - говорится в сообщении. Поэтому рекомендуется запросить у компании копии ОГРНИП. Данные легко проверить на сайте ФНС. Если есть информация о банкротстве, судебных тяжбах или долгах у продавца, то стоит отказаться от сделки, предупредили в правоохранительных органах. "Связывайтесь через официальные сайты и мессенджеры, привязанные к бизнес-аккаунту. Настоящий импортёр без проблем покажет машину по видеосвязи и ответит на все вопросы", - добавили в ведомстве, уточнив, что также стоит ознакомиться с отзывами о продавце. В ведомстве предупредили, что авто под заказ дороже на 20–25% обычных моделей, поэтому если предлагают вариант дешевле, возможно, продавец уплачивает льготный утильсбор, хотя машина не попадает под его условия. Как предупредили в МВД, когда ФТС выявит нарушение, доплачивать придётся покупателю. Если цена кажется странной, перепроверьте её в таможенном калькуляторе. Кроме того, если продавец не ставит точные даты доставки, выражается неопределённо, торопит с покупкой, также предлагает общаться не на официальном ресурсе, а в личном чате в мессенджере, то это может быть мошенник. Правоохранители добавили, что стоит оформлять сделку официально, лучше — с помощью юриста, а оплачивать услугу нужно только по банковским реквизитам из договора и не переводить деньги на сторонние счета или по номеру телефона. "Вносите суммы частями: например, после подтверждения фото или видео на разных этапах перевозки. Не соглашайтесь на оплату криптовалютой — чаще всего ей пользуются мошенники", - подчеркнули в сообщении. В ведомстве заключили, что СМС-коды и реквизиты карт запрашивают только мошенники, поэтому не стоит сообщать их и переходить по ссылкам от незнакомцев: они могут вести на фишинговые порталы.
бизнес, россия, мвд, фнс россии, фтс, общество
Бизнес, РОССИЯ, МВД, ФНС России, ФТС, Общество
20:33 24.12.2025
 
МВД предупредило о мошенничестве с покупкой авто из-за рубежа

МВД: мошенники часто публикуют объявления о продаже авто из-за границы в мессенджерах

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Hyundai Solaris в автосалоне в Москве
Автомобиль Hyundai Solaris в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Автомобиль Hyundai Solaris в автосалоне в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Мошенники часто публикуют объявления о продаже автомобилей из-за границы в мессенджерах, в том числе в контекстной рекламе, но сам факт такого объявления не гарантирует, что продавец надёжный, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф.
"Часто мошенники дают объявления о продаже автомобилей из-за границы в мессенджерах, например в контекстной рекламе. Но сам факт такого объявления не гарантирует, что продавец надёжный", - говорится в сообщении.
Поэтому рекомендуется запросить у компании копии ОГРНИП. Данные легко проверить на сайте ФНС. Если есть информация о банкротстве, судебных тяжбах или долгах у продавца, то стоит отказаться от сделки, предупредили в правоохранительных органах.
"Связывайтесь через официальные сайты и мессенджеры, привязанные к бизнес-аккаунту. Настоящий импортёр без проблем покажет машину по видеосвязи и ответит на все вопросы", - добавили в ведомстве, уточнив, что также стоит ознакомиться с отзывами о продавце.
В ведомстве предупредили, что авто под заказ дороже на 20–25% обычных моделей, поэтому если предлагают вариант дешевле, возможно, продавец уплачивает льготный утильсбор, хотя машина не попадает под его условия. Как предупредили в МВД, когда ФТС выявит нарушение, доплачивать придётся покупателю. Если цена кажется странной, перепроверьте её в таможенном калькуляторе.
Кроме того, если продавец не ставит точные даты доставки, выражается неопределённо, торопит с покупкой, также предлагает общаться не на официальном ресурсе, а в личном чате в мессенджере, то это может быть мошенник.
Правоохранители добавили, что стоит оформлять сделку официально, лучше — с помощью юриста, а оплачивать услугу нужно только по банковским реквизитам из договора и не переводить деньги на сторонние счета или по номеру телефона.
"Вносите суммы частями: например, после подтверждения фото или видео на разных этапах перевозки. Не соглашайтесь на оплату криптовалютой — чаще всего ей пользуются мошенники", - подчеркнули в сообщении.
В ведомстве заключили, что СМС-коды и реквизиты карт запрашивают только мошенники, поэтому не стоит сообщать их и переходить по ссылкам от незнакомцев: они могут вести на фишинговые порталы.
АвтоВАЗ запускает в серийное производство Lada Largus - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
"АвтоВАЗ" предупредил владельцев Lada о мошенниках
30 апреля, 15:24
 
