"Просто уничтожат". В США ответили на планы НАТО по захвату Калининграда
Политика
"Просто уничтожат". В США ответили на планы НАТО по захвату Калининграда
В случае, если НАТО попытается атаковать Калининградскую область, Россия ответит незамедлительно и жестко, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер
2025-12-24T03:37+0300
2025-12-24T03:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865732064_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_513701a61c71e9f60e0e1423f34ca8fd.jpg
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. В случае, если НАТО попытается атаковать Калининградскую область, Россия ответит незамедлительно и жестко, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала."Командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью говорил, что НАТО может отключить свет в Калининграде. Нет, не может. Донахью будет мертв через час после нанесения силами НАТО удара по Калининграду. Русские просто уничтожат его командный пункт ядерным оружием", — заявил Риттер.По его мнению, такого рода заявления командования НАТО лишь подтверждают тот факт, что Евросоюз держит курс на эскалацию отношений с Россией.На прошлой неделе Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, отметил, что эти действия приведут к невиданной эскалации конфликта, все угрозы региону будут уничтожены.В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что силы альянса разработали оперативный план по устранению оборонного потенциала российской армии в Калининградской области. Согласно его заявлениям, страны блока осуществляют план "линии сдерживания на восточном рубеже", направленный на усиление наземных сил и улучшение координации между военными и промышленными секторами альянса. Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев отмечал, что любое военное вмешательство в российский регион встретит незамедлительный и разрушительный ответ с применением всех имеющихся у России средств, предусмотренных военной доктриной и политикой ядерного сдерживания России.
03:37 24.12.2025 (обновлено: 03:38 24.12.2025)
 
"Просто уничтожат". В США ответили на планы НАТО по захвату Калининграда

Риттер: в ответ на попытку НАТО захватить Калининград Россия уничтожит Европу

© РИА Новости . Игорь Зарембо
Города России. Калининград
Города России. Калининград - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. В случае, если НАТО попытается атаковать Калининградскую область, Россия ответит незамедлительно и жестко, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью говорил, что НАТО может отключить свет в Калининграде. Нет, не может. Донахью будет мертв через час после нанесения силами НАТО удара по Калининграду. Русские просто уничтожат его командный пункт ядерным оружием", — заявил Риттер.
По его мнению, такого рода заявления командования НАТО лишь подтверждают тот факт, что Евросоюз держит курс на эскалацию отношений с Россией.
На прошлой неделе Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, отметил, что эти действия приведут к невиданной эскалации конфликта, все угрозы региону будут уничтожены.
В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что силы альянса разработали оперативный план по устранению оборонного потенциала российской армии в Калининградской области. Согласно его заявлениям, страны блока осуществляют план "линии сдерживания на восточном рубеже", направленный на усиление наземных сил и улучшение координации между военными и промышленными секторами альянса.
Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев отмечал, что любое военное вмешательство в российский регион встретит незамедлительный и разрушительный ответ с применением всех имеющихся у России средств, предусмотренных военной доктриной и политикой ядерного сдерживания России.
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России изумило журналиста
21 декабря, 22:54
 
Политика
 
 
