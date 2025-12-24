https://1prime.ru/20251224/nato-865858043.html
"Просто уничтожат". В США ответили на планы НАТО по захвату Калининграда
"Просто уничтожат". В США ответили на планы НАТО по захвату Калининграда - 24.12.2025, ПРАЙМ
"Просто уничтожат". В США ответили на планы НАТО по захвату Калининграда
В случае, если НАТО попытается атаковать Калининградскую область, Россия ответит незамедлительно и жестко, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в... | 24.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. В случае, если НАТО попытается атаковать Калининградскую область, Россия ответит незамедлительно и жестко, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала."Командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью говорил, что НАТО может отключить свет в Калининграде. Нет, не может. Донахью будет мертв через час после нанесения силами НАТО удара по Калининграду. Русские просто уничтожат его командный пункт ядерным оружием", — заявил Риттер.По его мнению, такого рода заявления командования НАТО лишь подтверждают тот факт, что Евросоюз держит курс на эскалацию отношений с Россией.На прошлой неделе Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, отметил, что эти действия приведут к невиданной эскалации конфликта, все угрозы региону будут уничтожены.В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что силы альянса разработали оперативный план по устранению оборонного потенциала российской армии в Калининградской области. Согласно его заявлениям, страны блока осуществляют план "линии сдерживания на восточном рубеже", направленный на усиление наземных сил и улучшение координации между военными и промышленными секторами альянса. Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев отмечал, что любое военное вмешательство в российский регион встретит незамедлительный и разрушительный ответ с применением всех имеющихся у России средств, предусмотренных военной доктриной и политикой ядерного сдерживания России.
