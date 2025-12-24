https://1prime.ru/20251224/natstsentr-865857857.html

Первый форум экспертов Открытого диалога пройдет в Наццентре "Россия"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865857857.jpg?1766535035

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Первый форум экспертов Открытого диалога пройдет в Национальном центре "Россия" 30 января, говорится в сообщении на сайте наццентра. Об итогах международного формата и планах на 2026 год рассказал замглавы администрации президента РФ, заместитель председателя организационного комитета Национального центра "Россия" Максим Орешкин. "Инициатива Открытого диалога шаг за шагом набирает обороты. Число авторов и экспертов превысило три тысячи человек из 102 стран мира, говорящих на 18 языках. Все они вносят вклад в формирование видения будущего и глобального развития мира. Сейчас идет сбор эссе на второй Открытый диалог, который становится ежегодным и будет проходить в апреле. Мы видим большой интерес со стороны участников, по их просьбам срок приема работ продлен до 30 января следующего года", - приводятся слова Орешкина в сообщении на сайте наццентра. Уточняется, что прием эссе ведется по четырем трекам: инвестиции в человека, инвестиции в технологии, инвестиции в связанность и инвестиции в среду. "Тридцатого января 2026 года в пространстве Национального центра "Россия" запланировано проведение Первого Форума экспертов Открытого диалога. Мероприятие соберет специалистов со всего мира по целому ряду направлений. Участники обсудят инициативы и предложения авторов эссе", - говорится в сообщении. Основное мероприятие Открытого диалога состоится в апреле 2026 года. "Это мероприятие станет традиционным ежегодным событием. Его задача - каждый год расширять Открытый диалог, вовлекать больше людей, усиливать горизонтальные связи между теми, кто хочет позитивно влиять на изменение своих стран и на изменение мира в целом. Это широкая дискуссия, которая обязательно состоится в следующем году, и я уверен, что она будет еще более успешной по сравнению с тем уровнем, который был достигнут в 2025 году", - сказал Орешкин.

2025

Новости

