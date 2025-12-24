https://1prime.ru/20251224/neft--865875773.html

Нефть умеренно дорожает в среду днем

Нефть умеренно дорожает в среду днем - 24.12.2025, ПРАЙМ

Нефть умеренно дорожает в среду днем

Нефть дорожает умеренно в среду днем, динамика роста цен может быть ограничена ожиданиями более сильного роста предложения на рынке в начале следующего года,... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T14:55+0300

2025-12-24T14:55+0300

2025-12-24T14:55+0300

энергетика

рынок

торги

сша

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/82122/90/821229027_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_54cf161373146a523dfabeb05116ff91.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Нефть дорожает умеренно в среду днем, динамика роста цен может быть ограничена ожиданиями более сильного роста предложения на рынке в начале следующего года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.31 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,16% относительно предыдущего закрытия, до 62,48 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 58,55 доллара. Утром цены на нефть также прибавляли, но ещё более скромными темпами: ряд бычьих факторов, включая неспокойную ситуацию в мире, уравновешивается ожиданиями дополнительного навеса предложения, в том числе в связи с дополнительным экспортом нефти со стороны участников ОПЕК+. "Надбавка за внешнеполитический риск все еще предстоит подвергнуть оценке, учитывая практически все факторы, способствующие росту цен", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian), С другой стороны, рост цен на нефть может быть ограничен из-за возможного увеличения "переизбытка" на рынке в начале следующего года, предупреждает он. Сдерживать рост нефтяных котировок могут также вышедшие ранее данные о запасах нефти в США. Так, по данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы в стране за неделю по 19 декабря выросли на 2,4 миллиона баррелей.

https://1prime.ru/20251223/kazakhstan-865842132.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, опек