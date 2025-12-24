Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть умеренно дорожает в среду днем - 24.12.2025
Добыча нефти
Нефть умеренно дорожает в среду днем
2025-12-24T14:55+0300
2025-12-24T14:55+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Нефть дорожает умеренно в среду днем, динамика роста цен может быть ограничена ожиданиями более сильного роста предложения на рынке в начале следующего года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.31 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,16% относительно предыдущего закрытия, до 62,48 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 58,55 доллара. Утром цены на нефть также прибавляли, но ещё более скромными темпами: ряд бычьих факторов, включая неспокойную ситуацию в мире, уравновешивается ожиданиями дополнительного навеса предложения, в том числе в связи с дополнительным экспортом нефти со стороны участников ОПЕК+. "Надбавка за внешнеполитический риск все еще предстоит подвергнуть оценке, учитывая практически все факторы, способствующие росту цен", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian), С другой стороны, рост цен на нефть может быть ограничен из-за возможного увеличения "переизбытка" на рынке в начале следующего года, предупреждает он. Сдерживать рост нефтяных котировок могут также вышедшие ранее данные о запасах нефти в США. Так, по данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы в стране за неделю по 19 декабря выросли на 2,4 миллиона баррелей.
14:55 24.12.2025
 
Нефть умеренно дорожает в среду днем

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Нефть дорожает умеренно в среду днем, динамика роста цен может быть ограничена ожиданиями более сильного роста предложения на рынке в начале следующего года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.31 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,16% относительно предыдущего закрытия, до 62,48 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,29%, до 58,55 доллара.
Утром цены на нефть также прибавляли, но ещё более скромными темпами: ряд бычьих факторов, включая неспокойную ситуацию в мире, уравновешивается ожиданиями дополнительного навеса предложения, в том числе в связи с дополнительным экспортом нефти со стороны участников ОПЕК+.
"Надбавка за внешнеполитический риск все еще предстоит подвергнуть оценке, учитывая практически все факторы, способствующие росту цен", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian),
С другой стороны, рост цен на нефть может быть ограничен из-за возможного увеличения "переизбытка" на рынке в начале следующего года, предупреждает он.
Сдерживать рост нефтяных котировок могут также вышедшие ранее данные о запасах нефти в США. Так, по данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы в стране за неделю по 19 декабря выросли на 2,4 миллиона баррелей.
